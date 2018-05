Zlínský Matejov druhou ligu zná. A tak se mu do ní spadnout nechce

Tři kola před koncem sezony vás dělí od předposledního místa jen tři body. Je v kabině cítit nervozita?

Víme, že si nemůžeme dovolit větší zaváhání. Chceme to ukončit co nejdříve. Ale povídáme si to už dlouhou dobu. Mohli jsme mít klid dávno, kdybychom v Jihlavě nebo s Bohemkou udrželi vedení. Musíme teď doma porazit Olomouc a pak si můžeme pískat. Definitivní by to asi nebylo, ale hodně by nás to přiblížilo záchraně.

Jenže doma jste na jaře nevyhráli tři roky. Uvažoval jste proč?

Člověk nad tím občas přemýšlí, ale nic mě nenapadá. V některých zápasech nám chybělo více štěstí. Třeba minulý duel s Bohemkou, kdy jsme dostali z poslední akce vyrovnávací gól. Chce to více koncentrace, více bojovnosti. Nemůžeme čekat, že domácí zápasy budeme vyhrávat jen proto, že hrajeme doma.

Víkendové výsledky konkurentů vás asi moc nepotěšily, že?

Vývoj sleduji. Některé zápasy nám vůbec nevyhovovaly. Například vítězství Jihlavy v Liberci. Ale na to se nesmíme dívat. Máme to pořád ve svých rukách.

Ale přijede třetí Olomouc, která hraje o evropské poháry. O to těžší zápas bude, ne?

Nijak mě nepřekvapuje, že jsou tak vysoko. Věděl jsem, že mají tým na horní půlku tabulky. Jsou hodně dlouho spolu. Vědí o sobě. Někdy si nahrávají i naslepo. Kombinačně jsou na tom velmi dobře, na to si musíme dát velmi pozor. Je to přesně to, nač nás pořád upozorňuje trenér - abychom soupeři nedávali prostor, doráželi na něho a znepříjemňovali mu hru.

Trenér Petržela se snaží změnit způsob bránění, že?

Chce, abychom soupeře dostupovali, nedali mu dýchat. Od stoperů vyžaduje, aby nás zajišťovali, aby nevznikaly mezery. Na tom neustále pracujeme.

Minule na Spartě jste po dlouhé době hrál na kraji zálohy. Zvykl jste si rychle?

V obraně nastupuji už čtvrtou sezonu. Trenér Páník mě tam dal už ve druhé lize. Nerad bych to nějak měnil. Ale kam mě dají, tam budu. Vím, že jsem pro trenéra alternativou do ofenzivy. Ze začátku jsem se trochu rozkoukával. Měl jsem tendenci jezdit dozadu a zapomínal, že moje úloha je více ofenzivní.

Utkání proti Bohemians jste vynechal. Už jste fit?

Odstoupil jsem v Mladé Boleslavi, natáhl jsem si zadní stehenní sval. Sono ukázalo menší trhlinku na svalovém obalu, což byla ta nejlepší varianta. Stačily dva týdny. Bohužel zápas na Spartě nám nevyšel. První minuty jsme vůbec neměli balon a půlhodinu se jenom vezli. To byla katastrofa. Každý bod do tabulky je potřeba, nemůžeme vstoupit do zápasu tak ustrašeným způsobem.

Před zraněním vás trenér hodně chválil, předtím zase kritizoval, že jste odstoupil v Teplicích kvůli alergii. Jak jste to vnímal?

Ve Zlíně byl týden, neznal mě. Vysvětlil jsem mu to. Řekl jsem mu, že jsem nic schválně neudělal. Jednoduše jsem nebyl v ideálním rozpoložení, přišlo to na mě a musel jsem jít dolů. Pro mě je zdraví prvořadé. Mrzí mě, že jsem zavinil gól a připravil tým o remízu. Reprezentační přestávka mi pak prospěla a myslím, že i týmu. Dotrénovali jsme, něco jsme naběhali, naposilovali a po pauze jsme to dokázali hned zužitkovat na Slavii. Duben nám celkem vyšel. Neměli jsme špatné výsledky.