Bod je pro nás zlatý, uznal zlínský univerzál Matejov po Jablonci

Jak jste si s horkem poradil?

V minulém zápase jsem za lajnou neměl nic k občerstvení a skoro jsem tam zkolaboval. Teď, když rozhodčí hru přerušil k osvěžení hráčů, se mi nechtělo jít přes celé hřiště až ke střídačkám, tak jsem poslal malého chlapce podávajícího míče, aby mi šel pro vodu. Jestli bude příště takové počasí, udělám to stejně.

Jak jste spokojený s remízou?

Vzhledem k tomu, že jsme zase dotahovali ztrátu, je pro nás bod asi zlatý. Po třech kolech jich máme sedm, to je skvělé.

Byl Jablonec zatím nejtěžším soupeřem?

Asi ano. Jablonec měl na svém kontě dvě prohry, věděli jsme, že už to bude chtít zlomit a vyhrát, a podle toho to i vypadalo. V prvním poločase soupeř víc držel míč, my jsme spíš běhali bez něj, což bylo v tom počasí dost náročné. Po přestávce jsme je trošku zatlačili, měli jsme nějaké šance, centry. Bohužel z ojedinělého brejku jsme dostali gól a zase jsme museli dohánět.

Opět jste dali gól v poslední minutě. Vyplatilo se vám, že v útoku máte dva skoro dvoumetrové hráče?

Je to tak. I když jste vzadu pod tlakem, víte, že to na ně můžete nakopnout a oni se o to poperou. Dokážou míče podržet, tím nám velmi pomáhají.

O vyrovnání se postaral svým druhým gólem v sezoně Beauguel. Je ve formě, že?

Je při chuti, věří si, dává góly na trénincích. Teď ho to baví. Je to jen dobře. Hlavně, aby mu drželo zdraví, s tím má problémy. Pokud je v pořádku, dokáže nám hodně pomoct.

Jak se vám hraje v novém rozestavení?

Je to na mém postu hodně o běhání nahoru dolů. Hrajete záložníka a obránce v jednom. Není to med, ale nedá se nic dělat.

Ušil trenér Bílek nové rozestavení se třemi stopery Zlínu na míru?

Zpočátku u mě byly nějaké obavy. Tréninky a přípravnými zápasy jsme to ale doladili a teď mám pocit, že to začíná fungovat.