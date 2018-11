Robert, král polský. Bude elitní střelec trápit české fotbalisty?

Obránce Filip Novák: „Trojnásobný král střelců německé ligy. Jeden z pěti nejlepších útočníků planety.“

Polsko - Česko Online reportáž ve čtvrtek od 18 hodin

Ano, to sedí.

Útočník Matěj Vydra: „Top top top. Prostě extratřída.“

Ano, i tak by se to dalo říct.

Brankář Tomáš Vaclík: „Lewandowski? Hned mě napadne jeho pět gólů za devět minut.“

Jak trefné!

V září 2015 to podle časomíry bylo osm minut a 59 vteřin. Kapitán Polska se díky neuvěřitelné pětigólové smršti proti Wolfsburgu zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. „Tohle už se mi nikdy nepodaří. Bylo to bláznivé,“ řekl.

Doufejme, že Robert Lewandowski dnes žádné rekordy překonávat nebude, protože by to byla nemilá zpráva pro český fotbal.

Messi, Ronaldo... A Lewa

Reprezentace se pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým pokouší očistit svoje renomé a Lewandowského střelecký koncert by se do toho krajně nehodil.

Otázka je, jestli největší polské eso do přátelského utkání vůbec nastoupí, protože si stěžovalo na lehké zranění. Jeho jméno však v sychravém Gdaňsku na břehu Baltského moře rezonuje tak jako tak.

Jen zřídka narazíte na útočníka s tak výjimečnou bilancí. Z dlouhodobého hlediska jsou lepší snad jen supermani Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. V reprezentaci nastřílel Lewandowski už 55 gólů, je historicky nejvýš ze všech Poláků. V kronikách slovutného Bayernu Mnichov mu za 166 soutěžních gólů patří páté místo, přičemž rozjel teprve svou pátou sezonu.

„Je umění takového hráče ubránit. Lewandowski umí všechno. Levá noha, pravá, hra hlavou, trestňáky kope, penalty uklízí. Je vysoký, rychlý, technický. A zároveň tak chladnokrevný, až se tomu nechce věřit,“ líčil brankář Vaclík.

Bude to dnes pro národní tým výzva, aby odolal polskému favoritovi a vylepšil si náladu před pondělním hitem proti Slovensku. V Polsku nejde o body, nýbrž o sebevědomí a souhru. V následné bitvě v Lize národů se bude bojovat o to, kdo skončí poslední ve skupině a sestoupí do třetí divize. S tím ještě přímo souvisí výhodnější pozice pro los kvalifikace o Euro 2020. Češi vědí, že se Slovenskem v Edenu nesmějí prohrát.

Ale vraťme se na sever Polska, do půlmilionového Gdaňsku. Konkrétně do působivé, do zlatova obarvené arény pro více než 40 tisíc diváků. Můžete odsud sledovat mořskou zátoku nebo třeba snajpra Lewandowského, jak při tréninku v modrých kopačkách natahuje ke střele nebo zodpovědně zvedá spadlý kužel.

Už sedm let po sobě sbírá trofej pro nejlepšího fotbalistu Polska: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Zářil v Dortmundu, v Bayernu a před letním mistrovstvím světa se rozhodl, že kývne Realu Madrid. I manažera kvůli tomu po letech změnil.

Jenže Real cukl.

Jak bolí mistrovství světa?

Třicetiletý Lewandowski, manžel karatistky Anny a pedant na životosprávu, musel na životní křižovatce sklopit uši. Šampionát v Rusku mu nevyšel. Nedal žádný gól. Byl jen stínem střelce, kterého se brankáři bojí. Čišelo z něj vyhoření, ne síla: „Nespočítal bych noci, během kterých jsem nemohl usnout. Pořád jsem přemýšlel, proč se to stalo. Bolelo mě to. Ta hořkost!“

Před turnajem se Poláci kasali, že výtečná generace dojde nejméně do čtvrtfinále. A realita? Poslední místo ve skupině. „Biało-czerwoni“ vyhořeli i se svým kapitánem a nejspíš by nepřekvapilo, kdyby Lewandowski skončil. Spekulovalo se, jestli najde motivaci. Našel, protože se nechtěl loučit ve zlém.