Hraje o záchranu, ale je v reprezentaci. Jsem nadšený, líčil Hrubý

„Je fakt, že už z tohoto důvodu jsem nominaci nečekal,“ usmíval se před cestou do Kataru šikovný záložník. „Ale je to pro mě velké povzbuzení a motivace do další práce.“



Napadlo vás, že byste se v reprezentaci mohl objevit?

Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Když jsem se to dozvěděl, byl jsem nadšený. Jsem moc rád a těším se.

Uvažoval jste o tom, co právě vás do reprezentace posunulo?

Doufám, že výkony. Sice máme málo bodů, ale nehrajeme špatné zápasy, soupeře často přehráváme. Jenže dostáváme zbytečné góly.

Pomohly vám dva solidní zápasy se Spartou?

Určitě, tam to vyšlo celému týmu. Jen škoda, že ligové utkání jsme nezvládli aspoň za bod. Myslím, že jsme tam odvedli dobrou práci a zasloužili jsme si remízu.

S čím vás na sraz vyprovázel spoluhráč Milan Baroš, druhý nejlepší střelec v reprezentační historii?

Bari my samozřejmě gratuloval, trochu i vtipkoval. Ale nijak jsem u něj nevyzvídal, jak to tady chodí. Byl jsem na pár srazech s jedenadvacítkou, takže nějaké zkušenosti s národním týmem už taky mám.

Nováčků je v týmu víc, je to výhoda?

Já tady znám hodně kluků, ať už ze Slavie, kde jsem dřív hrál, nebo od vidění z ligy, kde se potkáváme. Když je nás tu víc nových, je to asi jednodušší. Kdybych se v téhle roli dostal do reprezentace třeba před deseti lety, kdy většina hráčů hrála ve velkých zahraničních týmech, asi by to bylo těžší.

Prvním soupeřem na turnaji v Kataru bude Island, jak se těšíte?

Strašně těžký soupeř, čeká je mistrovství světa, takže se už na to určitě budou připravovat. Těším se na ně, mají v týmu hráče, kteří pravidelně hrají ty nejlepší ligy. Bude to určitě velká zkušenost.