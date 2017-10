Škoda, že můj gól nepřinesl tři body, litoval Hrubý

„Nedostali jsme konečně do dvacáté minuty gól, což jsme chtěli,“ potvrdil ostravský záložník Robert Hrubý.

A na začátku druhého poločasu jste šli do vedení...

Měli jsme tam ještě několik šancí, také jsem měl docela tutovku. To jsme neměl střílet ale jít sám ještě dále. Teď se to ale těžko hodnotí.

Jaký byl ten váš gól?

Tam byl centr zprava a po souboji s brankářem se balon odrazil na druhou stranu k Denisi Granečnému, který poslal krásný centr. Jen jsem zůstal na místě a míč jenom tak lízl, což je pro gólmana těžké. Jsem rád, že to tam spadlo, protože čtyři zápasy jsem teď jel na sucho. Jen škoda, že to nepřineslo tři body.

Hosté se zlobili, že vaší brance předcházel faul Milana Baroše na gólmana Miloše Buchtu. Bylo to tak?

Bary tam šel tělem a gólman na balon nedosáhl. Samozřejmě křičel, že šlo o faul, ale stihl se vrátit do branky. Asi ho to trochu rozhodilo, ale z té předchozí situace gól nepadl. Až z dalšího centru.

Jenže znovu jste neudrželi čisté konto. Proč?

Zase jsme dostali takový blbý gól z ničeho. Dá se říct, že se to k nim třikrát poodráželo a nějak balon do branky dokopali, což je škoda už kvůli Vášovi (brankář Petr Vašek – pozn. red.), protože dneska nás podržel. Měl tam těžké zákroky, chodil do centrů.

Takže, jak byste výkon Baníku proti Olomouci zhodnotil?

Byl to super týmový výkon, od čehož se musíme odrazit do příštích zápasů. Když k nim budeme přistupovat takto, tak se nebojím, že bychom neuspěli.

Bylo znát, že Olomouc je v pohodě?

Říkali jsme si, že teď mají nějakou šňůru, že když se jim daří, tak se jim hraje lépe, věří si, ale k ničemu jsme je nepouštěli a měli jsme i větší šance ze hry. Odvedli jsme lepší výkon.

První půle se vám ale moc nevyvedla, hlavně zpočátku byli hosté lepší. Čím to bylo?

My jsme je hlavně nechtěli pustit do nějaké šance, což se nám povedlo. Pak jsme je začali už trochu výše presovat, začali jsme získávat balony a z toho pramenily naše příležitosti.

Sudí Zelinka ukázal devět žlutých karet a jednu červenou. Bylo utkání tak tvrdé?

Byl vyhecovanější. Je to takové menší derby, takže to k tomu patří.

Dá se váš nynější zápas porovnat s těmi, které jste odehráli v minulé, druholigové sezoně?

Bylo to podobné. Olomouc hraje stejným stylem jako ve druhé lize, ale teď jsme je docela v určitých částech zápasu přehrávali.