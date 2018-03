Ostravský záložník Hrubý: To vítězství mohlo přijít už mnohem dříve

„Dnes to byl zlomový zápas. Kdybychom ho nezvládli, byl by už konec... Teď ještě máme nějakou naději, ale musíme pokračovat v tom, jak jsme hráli tentokrát až na dvacet minut druhého poločasu,“ dodal.

Bojovali jste. Hráli s nasazením. Tohle vám v předchozích utkáních chybělo?

Jo, jo přesně. To jsme si také říkali. Máme hodně kvalitní kádr, ale o tom to teď už není. Teď už to je o tom nechat na hřišti všechno a bojovat devadesát minut.

Proč vám to nešlo dvacet minut v úvodu druhé půle, kdy hosté vyrovnali?

Zase jsme dostali úplně laciný gól z ničeho. Jihlava do té doby nic moc neměla. Na zadní tyči tam jejich hráč vyplul úplně sám, to se nesmí stávat. A pak jsme měli i štěstí, protože Jihlava neproměnila tutovku. Kdyby šanci využila, bylo by to hodně těžké. Naštěstí se to tím naším druhým gólem úplně otočilo a potom jsme utkání kontrolovali.

Co jste si říkal při té střele, po níž jste dal vítěznou branku?

Chtěl jsem trefit bránu, asi tak to řeknu. Chtěli jsme tu situaci zahrát tak, že se rozdělíme na dvě strany a vyšlo to tak dobře, že Pozny (Poznar) míč sklepnul a já ho potřeboval už jenom trefit.

Bylo těžké znovu zabrat, když Jihlava vyrovnala hned po přestávce a vaše mužstvo na tom není psychicky dobře?

Právě, právě, ale už jsem cítil delší dobu, že můžeme vyhrát. Jenže vždycky se stala nějaká blbost. Potřebovali jsme to prolomit, což se stalo. Věřím, že můžeme udělat nějakou dobrou sérii a ještě boj o záchranu zvládnout.

Cítili jste, že duel s Jihlavou je opravdu asi už poslední šance?

Ano. A víme, že hlavně nesmíme hrát zbrkle, nikam se nehnat a hlavně hrát zodpovědně zezadu. Od toho se bude vše odvíjet.

Je výhra velký povzbuzením před dohrávkou 17. kola s Plzní, která vás čeká ve středu doma?

Určitě, hlavně ten bojovný výkon. Od toho se musíme odrazit. Jen mě mrzí, že jsem dostal čtvrtou žlutou kartu, takže nebudu moci hrát. Ale věřím, že když kluci do toho šlápnou jako s Jihlavou, tak můžeme body získat.