Příští zápas musíme odjezdit, slibuje ostravský kapitán Hrubý

Vy jste ale neměli ani to...

Úvodních dvacet pět minut jsme hráli dobře, k ničemu jsme je nepustili, ale první gól nás opařil a báli jsme se do poločasu hrát. Pak jsme se trošku zvedli, ale hned za šest minut přišel další gól a to už bylo těžké obracet. Zkoušeli jsme to rvát z každé strany, ale neměli jsme štěstí, že by se míč k nám odrazil třeba dvakrát.

Nehráli jste až příliš opatrně?

Samozřejmě, nechtěli jsme hru zbytečně honit a otvírat. Ale i tak jsme dostali gól, což mě strašně mrzí. Měli jsme stoprocentně vyhrát.

Nehrálo Slovácko více srdcem, nebylo důraznější?

To si rozhodně nemyslím, protože osobní souboje jsme docela vyhrávali. Problém byl v tom, že jsme si nevytvořili žádnou větší šanci.

Proč? V první půli jste se nedostali ani k pořádné střele.

Měli jsme nějaké za vápnem, to trefíte jeden z dvaceti pokusů. Nevím, nevím, Slovácko nás ani moc nepresovalo na naší polovině. Snažili jsme se dávat balony ze stran, ale měli kompaktní obranu a hráli dobře.

Dá se porážka svést na nesehranost?

Možné to je. Hráli jsme spolu několik zápasů, ale na to se nebudeme určitě vymlouvat. Jenom doufám, že příští týden to bude lepší a získáme tři body.

Jak velký problém ta prohra je?

Velký, ale ještě je třináct kol do konce. Neskládáme zbraně, nesmíme mít hlavy dole a příští týden musíme ten zápas (v Teplicích) odjezdit a zvítězit.