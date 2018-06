Do sezony jdeme s velkým očekáváním, tvrdí ostravský záložník Hrubý

Čím to, že jste se těšil na přípravu, již moc hráčů nemá rádo?

Už jenom kvůli tomu, že se nám podařila zvládnout minulá sezona. Do té další půjdeme s velkým očekáváním. Budeme se těšit na nový systém, více zápasů, bude to určitě zajímavé.

Ona ta příští sezona už ale horší než ta minulá být nemůže. To byste museli sestoupit, když jste do posledního jarního kola bojovali o záchranu.

Proč by to mělo být ještě horší? Naopak to postupně na jaře bylo hodně dobré... Když se nám podaří co nejvíce udržet stávající kolektiv a vhodně se doplní, což se musí, tak můžeme hrát hodně vysoko.

Kde je podle vás potřeba mužstvo nejvíce doplnit?

Pokud někdo odejde, tak post za post. Já do toho ale moc nevidím. Nejlepší by opravdu bylo udržet kádr z minulé sezony.

To se už nepodaří, protože záložník Marek Hlinka míří do Gruzie. Je to velká ztráta?

A nejen ta fotbalová, pro mě i lidská. Hodně jsme si sedli. Mrzí mě, že je pryč, ale tak to chodí, že si najdete dobré kamarády a vaše cesty se rozejdou. Marek dostal dobrou nabídku a moc mu přeji, aby se mu dařilo.

O vás se také mluvilo, že byste mohl odejít.

Osobně jsem s nikým nejednal a ani mi nikdo nevolal. Rád tady zůstanu.

Mluvil jste o velkých očekáváních. Jsou daná i tím, že se můžete odrazit od vydařeného jara?

Tam jsme viděli, že když do hry dáme všechno, tak to jde. I když nám chvíli trvalo, než jsme se sehráli. Pokud budeme hrát tak jako v těch posledních jarních zápasech, tak se příští sezony vůbec nebojím.

A dobrá zpráva je i to, že pokračovat bude Milan Baroš, že?

Milan je Milan. Jsme rádi, že zůstane. Doufám, že mu příští sezona vyjde střelecky tak jako ta minulá. Ne-li lépe.