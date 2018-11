Očekávám velice bojovný zápas, říká ostravský Hrubý před Opavou

Robert Hrubý nemá problém vzdát se funkce kapitána. „Mít tu pásku je zodpovědnost a ta mi trochu odpadne, i když se jí nijak nechci zbavovat,“ řekl Hrubý. „Ale když je kapitánem Bary, tak i tím na sebe strhává pozornost.“

Jaké to je, mít Milana Baroše zpátky v sestavě?

Je to pro nás vzpruha. Hlavně psychická. Na hřišti je hodně znát, dá se o něj opřít. Je to střelec, takže doufám, že dá i nějakého góla.

Minulých pět zápasů jste zvládli i bez něj. Těší vás, že jste přesto schopni uspět?

Sílu v mužstvu máme. A nejde jen o Milana. Dokážeme nahradit kohokoliv. Jsou tu další vlčáci, kteří čekají na šanci a umějí aspoň částečně zastoupit ty, co nemohou hrát.

Vy jste předešlé, tehdy druholigové střetnutí v Opavě zažil. Vzpomínáte na něj?

Už je to skoro dva roky. Ale pamatuji si, že jsme tam hráli na tři stopery (systémem 5 – 4 – 1 – pozn. red.). Tehdy jsme v Opavě hlavně chtěli udržet čisté konto, což se nám povedlo. Doufám, že nulu uhrajeme i v neděli a že se nám podaří dát i nějaký gól, když už bude hrát Bary.

Může hrát roli, že jste ve druhé lize oba zápasy s Opavou vyhráli, doma 3:0 a u nich 1:0?

Trochu to může být v podvědomí, ale nehraje to tak velkou roli. Důležité bude hlavně se soustředit na odražené balony a na dobrou defenzivu. Doufám, že to zvládneme.

Zmínil jste obranu. To proto, že Opavští nastříleli Příbrami a Olomouci sedm gólů?

To také. Ale podstatné je, že už hrají na svém hřišti v Opavě, což jim dodává velkou sílu. My se však musíme soustředit především na sebe.

Byť nepocházíte ze zdejšího regionu, prožíváte velkou rivalitu mezi Baníkem a Slezským FC a mezi fanoušky obou klubů?

(Směje se). Už jsem tady nějakou dobu, takže to dost vnímám. Musím říct, že je to hodně velká rivalita, jedna z největších u nás. A i vzhledem k tomu očekávám velice bojovný zápas, spoustu soubojů.

Při vašich domácích zápasech bývá plno, ale v Opavě může být atmosféra ještě bouřlivější, jelikož tribuny jsou hned u hřiště.

Minule jsme v Opavě bohužel nemohli mít svoje fanoušky. Teď to bude ještě o něco bouřlivější. Těšíme se na to.

Nehrozí nějaká přemotivovanost, ať už z vaší, nebo opavské strany?

U nás ne. Doufám, že každý si uvědomuje, že by něčím takovým mohl oslabit svoje mužstvo. Samozřejmě agresivně hrát budeme, ale s rozumem.

Trenér Bohumil Páník řekl, že by si od vás přál už nějaký gól.

To si přeji snad nejvíce. Už je to dlouho, co jsem gól dal (letos 30. března v utkání s Jihlavou, což je už 21 zápasů – pozn. red.). Teď se na to hodně soustředím. Na trénincích se snažím přidávat si nějakou střelbu. Musím to prolomit a snad mi to už začne padat. Hlavní však je, že se daří mužstvu. To je pro mě důležitější.