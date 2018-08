Matejov se trefil z nulového úhlu. Nastřeloval jsem to na teč, přiznal

„Jasně, že jsem chtěl vystřelit,“ culil se slovenský šikula po brance, kterou korunoval vítězství Zlína v Uherském Hradišti v poměru 4:0.

Vzápětí však přiznal, že míč nastřeloval na teč. „Brankář udělal krok dopředu a šlo to na bránu, takže to tam zapadlo.“

Jak se vám líbil výkon týmu?

Konečně jsem se dočkal ve Zlíně zápasu, který jsme mohli v klidu dohrát. Chvála bohu. Panuje maximální spokojenost.

První půlhodinu jste Slovácku skoro nepůjčili balon. Překvapilo vás to?

Sám jsem si v první půli říkal, že Slovácko není absolutně ve hře. Že dominujeme po všech stránkách. Neměli čas na rozehrávku. Byli zbrklí, nepřesní, ztráceli balony. My jsme byli všude, při odražených balonech, dostupovali jsme je, získávali míče. Viděli jsme na videu jejich zápasy a mysleli si, že to bude o něco těžší. Ale jak to sedlo nám, tak jim to naopak nesedlo a nic jiného bych za tím nehledal.

Lze vašemu výkonu něco vytknout?

Uvidíme na videu. Myslím, že trenéři tam určitě něco najdou. Pokaždé to může být ještě lepší. Tentokrát ale patří pochvala celému mužstvu.

Jak vnímáte jako cizinec krajské derby?

Pomalu už jako Zlíňák. Už jsem ve Zlíně nějaký rok a vím, že je to asi nejvypjatější zápas pro Zlín i Slovácko. Fanoušci tolik neřeší Spartu nebo Slavii jako Slovácko. Věděl jsem, že jsme se Slováckem od návratu do ligy neprohráli. Před zápasem jsem to v kabině nadhodil. Jsem rád, že jsme sérii natáhli.

Jste pátí o bod za Spartou. Co říkáte na start sezony?

Vstup se povedl. Je úspěšný. Ještě máme doma Příbram a potřebujeme to potvrdit, abychom byli před reprezentační pauzou co nejvýše.