Olomouc v Brně poprvé nasadí Řezníčka, známou zbraň

„Zaprvé jsem se jel podívat na soupeře a zadruhé jsem to spojil s návštěvou Kuby Řezníčka, který proti Plzni nemohl hrát. Jsme nejlepší kamarádi, tak jsme tam s rodinkou strávili den a pak jsme šli na fotbal,“ povídáPilík.



A co mu druhá Olomouc ukázala?

„Sám jsem byl překvapený, že na to, že hráli proti Plzni, tak tam byly momenty, kdy vzadu zůstávali dva na dva. Určitě mají velké sebevědomí, mají dost bodů a hodně si věří.“

Vzdor úvodní jarní porážce 0:1 na Bohemce si věří i Brno. „Musíme se poučit. Nečeká nás nic jednoduchého, ale je to liga, dá se porazit každý, hrajeme doma – a to nám velí vyhrát,“ uvědomuje si Pilík.

Vždyť čtrnácté Brno má na Jihlavu jen dvoubodový náskok a je namočené v záchranářské bažině.

Proti Sigmě chce hrát aktivněji.

„My jsme chtěli hrát i na Bohemce odvážně, nejeli jsme tam bránit, ale k ničemu jsme se nedostali. Doma to musíme změnit, bránu ohrozit daleko častěji,“ nabádá Pilík s tím, že technická hra Olomouce by mohla Zbrojovce sedět víc. „Já bych to nechtěl zakřiknout, uvidíme, s jakou přijedou taktikou. Asi budou hrát to samé, ale my musíme hlavně předvést svoji hru. A jde o to, jak se bude dařit nám, nechceme se koukat na soupeře.“

Půjde také o to, jak se bude dařit Řezníčkovi na hrotu Sigmy. Host z Plzně dříve působil i v Brně, které o něj rovněž stálo, ale zimní přetahovanou vyhrála Olomouc. „Hodně jsem ho chtěl,“ přiznává trenér Brna Roman Pivarník. „Chtěl jsem ho už do Bohemians, v Brně se mu dařilo. Bohužel jsme to nedotáhli. Ono to nebylo ani tak o něm jako o Plzni, která brala z Olomouce Chorého.“ A teď bude mít Řezníček olomouckou premiéru.

Do zálohy se nejspíš na místo Texla zatáhne Plšek, jenž proti Plzni v útoku zaskakoval. „Dá se to očekávat, Řezníček přišel sem s nějakou vizí. Výkonnost v přípravě prokazoval,“ naznačuje trenér Sigmy Václav Jílek. „I pro něho by to mohlo být specifické utkání vzhledem k tomu, že v Brně hrál. Počítám s ním a uvidíme, jestli od začátku, nebo v průběhu zápasu.“ Pivarník odhaduje: „Řezníček hrát od začátku nebude. Určitě by Sigmě ale pomohl.“

Sigmu má načtenou.

Dříve ji trénoval a na Svatém Kopečku u Olomouce žije. „Viděl jsem Olomouc na podzim, na to dokázala navázat v prvním zápase na jaře. Podala kvalitní výkon,“ ocenil ji. „Otázka je, kolik tam bude změn. Mužstvo je stabilizované, kvalitní a bude důležité, abychom dokázali dobře bránit a hrát dopředu.“

Mančaft chystá podobně jako na Bohemku. „Nejsou tak odlišní – presing, represing oba používají zhruba stejně, tlačí na vás. Jsou to hodně běhavá mužstva. Rozdíl mezi Bohemkou a Sigmou je, že Sigma má velkou kvalitu práce s míčem,“ srovnává Pivarník. „Bohemka hraje rychle, ale to jsou balony, které dává za vás, ovšem v kombinačním fotbale ty přihrávky nemá. Sigma to má, je dominantní na míči.“

Uzdravený brněnský záložník Miloš Kratochvíl přikývne: „Všichni vidí, jak Olomouc hraje. To že přehrává doma Plzeň, je známka toho, že to tam funguje. Jsou strašně silní v kombinaci. Křídla jim odskakují dovnitř, je složitý s nimi hrát. Tam není nikdo, kdo by nechtěl hrát fotbal. Přehrávali Plzeň i u nich. Bude to nesmírně náročné.“

Pivarník: Sigma v čtyřce bude

Se stejným respektem mluví o protivníkovi i Jílek. „Dá se očekávat, že celková motivace bude zvýšená, je to moravské derby. Na podzim jsme doma vyhráli 3:0, hlavním motivujícím faktorem pro soupeře ale bude umístění, které není podle jejich představ. Po porážce na Bohemce budou chtít doma bodovat naplno, čeká nás obrovsky náročné utkání, očekávám agresivní, dobře bránící Brno,“ přemýšlí Jílek. „První zápas ukázal, že na jarní část jsme připraveni dobře, nicméně nás čeká diametrálně odlišný soupeř, zápas, a je potřeba do něj vstoupit s koncentrací a odhodláním zvládnout ho za tři body.“

Pivarník v boji o evropské poháry skromné Olomouci věří. „Proč by nahoře nevydržela? Myslím si, že vydrží. Otázka je, jestli bude druhá. Je tam Slavia a Sparta, dva mančafty finančně někde jinde,“ přemítá. „Pro Olomouc mluví to, že základní sestavu má dlouhodobě stabilizovanou – a hlavně prokazuje kvalitu. Není to jen, že hrajete ve stejné základní sestavě, ale že sestava má kvalitu. Hraje náročný fotbal. Předpoklad je, že v první čtyřce bude.“