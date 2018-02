Teplický útočník Rezek: Fillo je buldok, bude nás chtít porazit

„Znám ho hrozně dlouho, nejen z Teplic, ale i z Plzně a Sparty, kde byl v osmnácti na zkoušce. Vím, že to sem nepřijede odchodit, má to v sobě, každý zápas chce vyhrát. Je to buldok a určitě se bude chtít ukázat a porazit nás. Je jasné, že nás nečeká nic lehkého, jenže to ani Baník a Martina,“ hecoval v klubové televizi teplický záložník Jan Rezek.

„Určitě si ještě před zápasem napíšeme, abychom to nějak vyhecovali, ale doufám, že po utkání zase budeme kamarádi,“ usmíval se 35letý středopolař sklářů.



Teplice nevstoupily do jara dobře, prohrály v Jablonci 1:2, byť kvůli penaltě, která se podle komise rozhodčích kopat neměla. „Jenže my nemůžeme být spokojení ani s tím, co jsme v Jablonci předvedli herně, dopředu jsme toho ukázali málo. Ale je to za námi, teď se musíme soustředit na to, abychom Baník porazili. Víme, že doma jsme silní, ale taky víme, že Baník hraje o život,“ je jasné Rezkovi.

I posílená Ostrava totiž úvodní jarní duel nezvládla, navíc na svém hřišti. A po porážce 1:2 se Slováckem ztrácí z posledního místa čtyři body na záchranu. „Počítáme s tím, že jejich motivace bude velká, i vzhledem k tomu, kolik mají bodů. Všichni umíme počítat, je zřejmé, že pro ně je to klíčový zápas,“ tvrdí teplický asistent Radim Nečas.

I Teplice ale chtějí výš, aktuálně osmé místo je pro ně málo. „Když to zkrátím, tak proti zápasu v Jablonci musíme zlepšit úplně všechno. Výkon nebyl takový, jak jsme očekávali, takže v týdnu jsme udělali nějaké pohovory a analýzu a doufám, že si to všichni vezmeme k srdci. A proti Baníku bude naše hra daleko lepší,“ věří Nečas.

Hrát jako na podzim, to je Rezkův recept na Baník. „Agresivní hra a jednoduchý fotbal, to platí na úplně každého. Když se k tomu vrátíme a budeme dobře bránit, tak si odneseme tři body.“