Reprezentaci kosí zranění. Pavlenka, Dočkal i Kopic vypadli, nahradí je slávisté

Brankář Brém Jiří Pavlenka, záložník americké Philadelphie Bořek Dočkal i Jan Kopic z Plzně budou na startu Ligy národů, nové soutěže pro reprezentační výběry, scházet. Národní tým navíc oficiálně potvrdil i avizovanou absenci Antonína Baráka, jenž má svalové problémy a zůstává v Itálii.

A to už v původní nominaci nefigurovali další zraněné opory: Vladimír Darida a Marek Suchý.

„Je to komplikace. Tři měsíce jsme se neviděli a pak vám vypadnou tři hráči ze základu,“ láteřil reprezentační trenér Karel Jarolím na začátku týdne. Teď se přidali další...

Proto Jarolím poprvé povolal Stanislava Tecla, Jaromíra Zmrhala i Ondřeje Koláře, pro kterého je to premiérové pozvánka.

„Je to splněný sen. Velký dík patří mým spoluhráčům a trenérům ve Slavii, bez kterých by se to nepovedlo. Věřím, že nezklamu. Věřím, že budu v reprezentaci platným členem,“ uvedl třiadvacetiletý brankář pro web fotbalové asociace.

Platí, že v první nominaci sezony chybí zástupce Sparty. Na Josefa Šurala a Martina Frýdka, kteří přicházeli v úvahu, se nedostalo.



Český tým se sejde v pondělí v Praze. Ne však na Smíchově, jak bývalo v posledních letech zvykem, ale v hotelu Don Giovanni na pražském Žižkově, kam se nově přestěhoval.

Hned v úterý se tým, který nyní čítá jednadvacet fotbalistů, přesune do Uherského Hradiště, kde ho ve čtvrtek čeká úvodní utkání Ligy národů s Ukrajinou. V sobotu reprezentace odlétá do Rostova na Donu a v pondělí tam sehraje přípravný duel s Ruskem.