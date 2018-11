Byla tam spousta výborných věcí, ale i nedostatků, říká po výhře Šilhavý

„Skalp tak silného týmu, kterým Polsko bezesporu je, je velmi příjemný,“ pravil dobře naladěný trenér po čtvrtečním vítězství v přípravném zápase. „Krůček po krůčku to pořád jde nahoru,“ oceňuje slibné výkony svých svěřenců.

Šilhavý národní mužstvo až překvapivě rychle nastartoval. Po záříjovém konci jeho předchůdce Karla Jarolíma se na reprezentaci zase dá dívat, fotbalisté si pochvalují skvělou atmosféru v týmu, každý z nich ví, co má na trávníku dělat a kde se pohybovat.

„Nechtěl bych to někam cpát do nějaké konfrontace. Od začátku jsme se bavili o tom, že bychom chtěli zlepšit organizaci hry. Bez toho to nejde,“ uvedl Šilhavý.

Organizace, pevnější defenzíva, to je to, co reprezentaci zdobí. Ve třech zápasech inkasovala jen dva góly, proti průšvihu v Rusku (1:5) výrazná změna.

Šilhavému vychází sázka na dříve přehlížené fotbalisty. Z Ondřeje Čelůstky je rázem lídr obranné řady, v záloze se chytil David Pavelka. Národní tým působí dojmem, že funguje snad všechno, co fungovat může.

„Výběr hráčů je nejdůležitější, musíte se do nich trefit. To dělá ten výsledek,“ ví český kouč.



„Funguje organizace, která začíná od obranné fáze. Tréninků moc nebylo, postupně se do toho dostáváme. Kluci to chtějí, chtějí být úspěšní, chtějí vyhrávat. To je ten základ,“ řekl a přiznal: „Nečekal jsem, že to půjde tak rychle. Ale co je rychle? Máme za sebou teprve tři zápasy.“

V tom posledním o vítězství rozhodl Jakub Jankto. Polákům, účastníkům letního mistrovství světa, se Češi vyrovnali, místy je i předčili. Šilhavý nicméně před rozhodujícím pondělním zápasem Ligy národů se Slovenskem krotí nadšení.

„Vnímáme, že tam byla spousta výborných věcí, ale i spousta nedostatků, které nezakrýváme. Bavíme se o nich a budeme je odstraňovat,“ uvedl.

„Nechtěl bych, aby to najednou bylo tak, že jsme nahoře, že nad nás není, že si se Slovenskem poradíme. Myslím, že nikdo takový tady ale není, počínaje ode mě, přes kluky konče. Půjdeme do toho zase s pokorou a věřím, že to proti Slovensku zvládneme,“ dodal Šilhavý.