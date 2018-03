Přestup do Turecka? Udělal jsem dobrý krok, říká reprezentant Novák

Dva a půl roku patřil mezi opory v Midtjyllandu, i proto si ho vyhlédl přední tým turecké ligy. „Jsem spokojený, udělal jsem dobrý krok. Snažím se hrát, co to jen jde, zatím mám důvěru,“ usmíval se.

V aktuálně pátém Trabzonsporu Novák okamžitě zaplul do základní sestavy, chyběl jen dvakrát kvůli lehkému zranění. Aklimatizaci mu navíc usnadnila početná slovenská enkláva ve složení Juraj Kucka, Matúš Bero, Tomáš Hubočan a Jan Ďurica.

„Díky tomu, že mi kluci pomohli, se od začátku cítím dobře. Jsme spolu, co si budeme povídat, máme takovou partičku. Je to pro mě jednodušší,“ pochvaloval si Novák.

Levý obránce, jenž svou kariéru odstartoval ve Zlíně, je od léta 2016 nedílnou součástí reprezentace, s kterou vyrazil na dvanáctihodinovou cestu do Číny. V Nan-ningu sehraje národní mužstvo dva přípravné zápasy. Nejdřív v pátek od 12.35 českého času proti Uruguayi, v pondělí potom buď s domácím výběrem, nebo s Walesem.

Do Číny jste měli vyrazit už v úterý, kvůli závadě na letadle cestujete až nyní. Jak jste na to reagovali?

My nevěděli, jestli vůbec poletíme dneska, pořád se to řešilo do ranních hodin. Všichni museli být připravení, pak se zavelelo, že se letí, tak jsme se sbalili. Aspoň že poletíme jiným letadlem, ta závada se tam třeba nebude opakovat.

Co budete dělat na palubě? Zažil jste někdy tak dlouhou cestu?

Tohle je asi moje nejdelší. Takže filmy, karty, křížovky... Nějak se musíme zabavit a samozřejmě se i prospat. Je tam sedmihodinový posun a přiletíme ráno, takže tam už nebude prostor ke spánku.

Předzápasový trénink jste původně měli absolvovat v Číně, nakonec jste trénovali ještě v Česku. Nemůže to být problém?

To asi ne. Já nevím, pro nás to je všechno novinka, nevíme, jak se zachová tělo po sedmihodinovém časovém posunu. Ale doufám, že se s tím vypořádáme a dobře odehrajeme první zápas.

V něm vás čeká Uruguay, účastník mistrovství světa. Jaká to bude prověrka?

Záleží, kdo proti nám nastoupí. Bude to těžké, to bezpochyby, na druhou stranu nemáme co ztratit, můžeme si vyzkoušet nějaké věci.

Jak se těšíte na hvězdy Cavaniho se Suárezem?

Když už proti Uruguayi hrajeme, tak by byla škoda, kdyby nenastoupili. Takže doufám, že hrát budou. Moc se těším, až si proti nim zahraju.