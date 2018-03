Čínská sobota. Kalasova pantomima a chaos na akcích s fanoušky

Na druhém setkání, jen s malými fotbalisty z Číny, byli Jakub Jugas a Stanislav Tecl.

A všude to byl tak trochu chaos. Typicky čínský.

„Dobře vymyšlené,“ prohodil Kalas s dávkou ironie. „Ale jsou to věci, které musíme dělat. Je dobře, že z toho měli radost alespoň všichni ti, co se přišli podívat.“

Do kinosálu v nákupním centru, asi dvě stě metrů vzdáleném od českého hotelu, se jich vešla možná stovka, davy pak čekaly na fotbalisty venku.

Moderátorka akce nejprve každého hráče vyzvala, aby se fanouškům představil, což lepší i horší angličtinou zvládl každý. Pak hráli společně s fanoušky obdobu tiché pošty, jen pomocí pantomimy...

Kalas s Masopustem předváděli roztleskávačky a třeba Sam Vokes z Walesu, jinak útočník anglického ligového Burnley, zase musel napodobit maskota.

Pro Evropana poněkud podivná zábava, ale v Asii normální věc. „Když jsme tady byli před sezonou s Chelsea, celý ten humbuk byl ještě daleko větší Zaplaťpánbůh, že to teď není ani trochu podobné. Tenkrát jsme se nemohli pohnout, aniž by ochranka odháněla ten dav. Pro mě to bylo ještě v pohodě, protože mě neznají, ale pro všechny ty hvězdy Chelsea to byl opravdu složitý pobyt,“ vzpomínal Kalas.

S Masopustem převzali od fanoušků dárek. „Prý nějakých pět tradičních symbolů nebo co. Ale sám pořádně nevím, vysvětlovali to v čínštině,“ smál se Kalas.

Zkrátka blázinec.

„Ti lidé tady jsou trochu jiní fanoušci, než jsme z Evropy zvyklí. Neřeší, jaký sport zrovna sledují, prostě fandí a je jim jedno, co vidí. Mohli sem přivést kohokoli,“ dodal.

Z kina s Masopustem pospíchal na trénink, který v sobotu po poledni místního času absolvovali hráči, kteří nenastoupili v pátek proti Uruguayi. Ti ostatní regenerovali na hotelu a odpoledne dostal celý tým volno.

Druhý zápas na turnaji v Nan-Ningu odehrají Češi v pondělí proti Číně. Výkop je v 9.35 středoevropského letního času.