Ve Zbrojovce jsou hráči, kteří už v záchranu nevěří, tuší bývalý kanonýr

Dokážete odhadnout, co se v její šatně děje v poslední době?

Určitě jsou tam hráči, kteří pořád věří, kteří to ještě nezabalili. Ale pak tam najdeme - podle mého názoru - i takové, kteří už nevěří. Ti by tam neměli mít co dělat. Takový pocit jsem měl i tenkrát. Jsou to třeba dobří fotbalisti, ale nejsou to profesionálové.

V jakém smyslu?

Neviděl jsem nedávný zápas Brna na Dukle. Ale po něm si přečtu, že to tam bylo bez bojovnosti. Že se hrálo bez sebeobětování? (udiveně) To prostě není dobře.

Dá se v posledních kolech s týmem ještě pracovat, nebo se už jede samospádem a čeká se na zázrak?

Jsem zastáncem toho, že pokud šance žije, dá se s tím něco udělat. My jsme tehdy museli vyhrát v Příbrami, což víme, že není jednoduché, prohráli jsme 0:1. Šance jsme měli, dopadlo to špatně. Ale věřil jsem, že se to může podařit.

Provází hráče v boji o udržení hlavně stres?

Pro ně je to velký nápor na nervy. Hráč se snaží dostat do herní pohody, problém ale je, že v zápasech vás pak jakákoliv maličkost, něco neodpískaného, okamžitě rozhodí. Přestanete se koncentrovat, z toho pramení chyby a pak prohrajete.

Mluvíte o konkrétních hráčích, kteří boj o záchranu zabalili?

Nejsem u mužstva, tohle nechci hodnotit. Ale vidíte tam tu vůli jít na hranu? To sebeobětování? To se asi shodneme, že ne.