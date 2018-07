Kropáček vede útok fotbalistů Hradce, ač ještě v létě byl třetí volbou

Jeho trable se zraněním mohly být způsobeny změnou tréninkových metod, přece jen trénink v třetiligovém týmu je něco jiného než v profesionálním druholigovém. S letním příchodem trenéra Frťaly se vše změnilo a Kropáček je na začátku sezony útočníkem číslo jedna.

„Jsem rád, že hraju, ale vím, že bych prvním útočníkem nebyl, kdyby se povedly přestupy Wesleyho da Silvy nebo Ledeckého, které byly v létě už velmi blízko,“ nijak netají třiadvacetiletý premiérový druholigový střelec.

Vypadalo to, že váš první gól v hradeckém dresu bude pouze na uklidnění. Nakonec však byl vítězný, máte z toho velkou radost?

Určitě jsem za něj strašně rád. Chtěl bych moc poděkovat Láďovi Martanovi, který mě tam krásně našel. A já zakončoval vlastně do prázdné branky.

To zakončení bylo trochu krkolomné. Volil jste pravou nohu, protože vám vyšel krok, nebo to bylo spíše na jistotu než levou nohou?

Musím přiznat, že to bylo na tu jistotu pravačkou. (smích)

Je spokojenost s výkonem větší než po minulém zápase, když jste se dokázal prosadit?

Nevím, jestli větší. Jsme rádi, že jsme zvládli plně bodovat. A udrželi jsme se v tabulce po dvou kolech nahoře.

René Kropáček Profil Třiadvacetiletý útočník FC Hradec Králové, kam přišel letos v zimě z třetiligových Domažlic, v Hradci jde o jeho první profesionální angažmá v kariéře.



S fotbalem začínal v plzeňském klubu ZČE, ve čtrnácti odešel do Teplic, ale vydržel tam jen rok.



Dorostenecká léta strávil v Rokycanech, kde to dotáhl do prvního, divizního týmu, poté se přes Tachov a Domažlice v zimě dostal do Hradce Králové.



Po příchodu si zranil záda a na jaře ve 2. lize odehrál jen 40 minut.



Vám vyšel první poločas, ale druhý už tolik jasný nebyl.

Myslím, že v tom prvním jsme byli opravdu jasně lepší. Mohli jsme dát i třetí branku na 3:0 a bylo by to určitě jiné. Druhou půli jsme začali také dobře. Jediná škoda, že jsme neproměnili hned brejkové situace, které jsme tam měli.

Poté ale přišlo snížení.

Bohužel ano. Byla tam zbytečná ztráta v rohu. Dostali jsme gól z brejku, kdy to soupeř trefil nádherně. Kvůli tomu jsme se zbytečně strachovali do konce utkání.

Jaký je to pro vás skok? Na jaře jste vůbec nehrál, předtím jste působil v nižších soutěžích, mohlo se to projevit i na zdraví, že byly náročnější tréninky?

Měl jsem problémy se zády. Takže jsem se dával nějak dohromady. Na soustředění to ještě nebylo úplně ono. Pomalu si začínám zvykat, ale samozřejmě je to velký skok. Zatím se snažím připravovat, jak nejlépe to jde.

A co ty problémy se zády, byly podle vás způsobeny náročnějším trénováním?

Je to možné, ale příčinu zatím nikdo neví.

Je podle vás velký rozdíl ve hře v druhé lize?

Já si myslím, že spodek druhé ligy je srovnatelný s vrškem ČFL, takže rozdíl tam je, ale ne tak velký.

Věřil jste si v létě, že budete prvním útočníkem Hradce?

Teď to možná tak vypadá, ale všichni víme, že kdyby se povedly dotáhnout přestupy, tak to takhle nebylo. Díky tomu jsem se z nějakého třetího útočníka stal číslem jedna.