Jedenadvacítku čeká v Řecku kvalifikační duel s lídrem skupiny

Jedenadvacítka v pátek v Karviné díky vítězství 2:1 ukončila neporazitelnost Chorvatska a pokud by se jí to stejné podařilo i proti Řecku, výrazně by zamíchala postupovými vyhlídkami.

„Byl to dosud náš nejlepší výkon. Ale pozor, Řekové zatím ze šesti zápasů ztratili jen dva body, zatímco my a Chorvaté už pět. Je tedy jasné, co nás čeká,“ řekl na webu svazu Lavička.

Lvíčata jsou zatím o skóre čtvrtí za Běloruskem. Od druhých Chorvatů je dělí tři body a od vedoucího Řecka šest. Ve prospěch českého týmu však hraje skutečnost, že zatímco všichni jeho soupeři v boji o postup už odehráli šest zápasů, Lavičkovi svěřenci jen pět.

Řekové dosud v kvalifikaci ztratili body jen remízou 1:1 v Chorvatsku a mají skóre 19:2. Český tým to však neřeší. „Jedeme pro tři body, co jiného. Doufám, že to zvládneme,“ uvedl stoper David Lischka, který k nečekané výhře nad Chorvatskem přispěl svým prvním gólem v jedenadvacítce.

Úterní zápas na stadionu v Xanthi odstartuje v 15 hodin. Další duely pak českou reprezentaci čekají až začátkem září, kdy se nejprve představí na hřišti San Marina, které zatím v kvalifikaci nezískalo ani bod, poté doma přivítá Řecko.