Případ Real: Lopetegui ještě vedl trénink a na Conteho to nevypadá

Překvapení, u některých údiv. Když se fotbalisté Realu Madrid v pondělí dopoledne sešli v tréninkovém centru, nečekali, že je ještě povede Julen Lopetegui.

Bylo to také naposled, v nejbližších hodinách dojde k jeho odvolání. Ale znáte to, je to bez záruky.

„Je jednoduché odvolat Lopeteguiho, ale těžké najít nástupce,“ citovala televize La Sexta důvěryhodný zdroj z klubu.

Ač takřka veškerá španělská média uvedla, že Lopeteguiho nástupcem se jistě stane Antonio Conte, vlivný deník Marca a právě La Sexta v průběhu pondělí informace zásadně korigovaly.

Jednání s 49letým italským trenérem se komplikovala, později zasekla. Klubové šéfové si údajně představují jiný styl vedení týmu, jeho charakter a s Contem se rozcházejí i ve finančních otázkách.

Santiago Solari narozen 7. října 1976 v Rosariu v Argentině

hráčská kariéra: River Plate (1996 - 1998), Atlético Madrid (1999-2000), Real Madrid (2000-2005), Inter Milán (2005-2008), San Lorenzo (2008-2009), Atlante (Cancún, Mexiko 2009-2010)), Peňarol Montevideo (2010-2011) Santiago Solari v dobách, kdy hrával za Real Madrid. Později se stal trenérem v jeho akademii a nyní je i kandidátem na kouče áčka. trenérská kariéra: Real Madrid mládež (2013-2016), Real Madrid B (2016-?) reprezentace: 11 startů a 1 gól za Argentinu

Po příchodu Conteho by Real asi také musel rezignovat na nákup vysněného belgického záložníka Edena Hazarda, s kterým si Conte při svém posledním angažmá v Chelsea příliš nesedl.

Pozornost se tak okamžitě soustředila na Santiaga Solariho, argentinského kouče rezervy Realu Madrid.

Dvaačtyřicetiletý Solari za Real pět let hrál, trenérskou kariéru začal u mládeže Realu a poslední dva a půl roku vede jeho juniorku. Ale to by mělo být jen dočasné řešení na pár zápasů, včetně toho příští týden v Plzni v Champions League.

Se svým „trenérským odchovancem“ udělal Real naposled terno. Legendární Zinedine Zidane také hrával v Realu, začal tam trénovat, od juniorky přešel k áčku. Za dva a půl roku vyhrál třikrát Ligu mistrů a jednou španělskou nejvyšší soutěž. Mimochodem, Solari a Zidane byli v Realu čtyři roky spoluhráči.

Zidane v květnu po třetím triumfu v Champions League za sebou nečekaně oznámil konec. Tušil, že už mužstvu dal všechno a že už se v současném Realu vyčerpal.

Lopetegui do léta dva roky vedl španělskou reprezentaci, které po nepovedených turnajích na MS v Brazílii i Euru ve Francii znovu dal hezkou tvář.

Roberto Martinez

Dovedl ji na letošní světový šampionát v Rusku, ale den před startem vrcholné akce byl odvolán, protože Real oznámil jeho angažování.

Jako by tehdejší skandál Lopeteguimu předurčil neúspěch. Svou misi v Madridu sice nezačal špatně, po pěti kolech se s třinácti body dělil s Barcelonou o první příčku. Jenže v následujících pěti zápasech získal tým jediný bod, k tomu porážka v Lize mistrů na CSKA Moskva a domácí utrpění s Plzní.

Nedělním výpraskem v Barceloně (1:5) v nejsledovanějším ligovém utkání planety Lopeteguiho zoufalé účinkování v roli trenéra nejslavnějšího klubu světa vyvrcholilo.

Pravda, neměl Cristiana Ronalda, jeden ze dvou nejlepších fotbalistů poslední dekády v létě odešel do Juventusu. S ním odešlo v průměru padesát branek za sezonu.

Jenže i bez něj by měl Real porážet Levante či Alavés a neutrpět debakly v Seville či v El Clásiku, zvlášť když protivníkovi chyběl Lionel Messi.

Ve Španělsku se ptají, jak Lopetegui pracoval Varanem či s Modričem, kteří zářili na mistrovství světa, ale teď mají bídnou formu. Že neprobudil Balea.

Proč reprezentační stopeři Sergio Ramos a Nacho tolik chybují, proč v záloze vůbec nejsou vidět Casemiro a Kroos.

Lopeteguiho tápání charakterizuje i fakt, že v červnu do nominace na šampionát zařadil mladého obránce Álvara Odriozolu z Realu. Při zranění Carvajala však na pravý kraj staví Nacha nebo Lucase Vazquéze, původem útočníka.

Takže scénář pro nejbližší hodiny, dny je následující: Solari převezme tým dočasně, aby se našel prostor pro hledání kouče na delší dobu.

Spekulace médií ukazují na Roberta Martíneze. Španěla, který po Euru 2016 převzal belgické národní mužstvo a v červenci s ním získal bronz na mistrovství světa.

Ale aby s koučem od reprezentace neudělal Real podobnou chybu jako s Lopeteguim.