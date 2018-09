Přijela k nám pouť. Zápas proti Realu Madrid, to je fotbalová odměna

A tak se začalo honem bourat. Sám Brückner, jenž vystudoval strojní průmyslovku, si vzal celý hurá projekt na starosti. Nakreslil, jak se propojí tři původní malé šatny, kde budou sprchy, kde poličky, kde prostor na masážní lehátka. „Od té doby mají hosté nejkrásnější kabinu na stadionu,“ říká tehdejší ředitel Jiří Kubíček.

Čtvrtého března 1992 se to stalo. V Olomouci nastoupil Real, nejslavnější fotbalový klub ze všech.

Hvězdy v klasických bílých dresech vyběhly před narvané tribuny, na kterých se ještě stálo, takže přišlo víc než nahlášených 14 213 lidí. „Byl to zázrak. Událost století,“ tvrdí Kubíček.

Andrův stadion na zápas s Realem Madrid, na který zval bulletin Sigmy, praskal ve švech. Přes 14 tisíc diváků táhlo tým trenéra Karla Brücknera v čele s kapitánem Janem Marošim (vpravo).

Totéž čeká Plzeň.

Real Madrid, obhájce prvenství v Lize mistrů, znovu míří do Česka. Už sice bez Cristiana Ronalda, který přestoupil do Juventusu, přesto madridský kolos nepřestává magnetizovat. Můžete namítnout, že Barcelona, Manchester United nebo Liverpool by také přitáhly výjimečnou pozornost, jenže Real je jen jeden.

Jakmile Plzeň vylosovali do skupiny G, klubový web čelil takovému zájmu, až zkolaboval. Ze čtvrt milionu uživatelů bylo hned 190 tisíc ze Španělska. Chtěli se dozvědět, co je Viktoria zač.

„Myslím, že sen mnoha generací hráčů a fanoušků Plzně se stal skutečností. Obhájce trofeje v Lize mistrů přijede k nám do města. To je jako pohádka, kterou jednoho dne budeme vyprávět našim vnoučatům,“ trefně se vyjádřil generální manažer Adolf Šádek.

Od pátečního rána v plzeňských kancelářích drnčí telefony a naskakují nové a nové maily. Mají víceméně jediný účel: Sháníme lístky!

Mega zájem nastal pokaždé, když Real v pohárech narazil na soupeře z Česka. V roce 1964 hrál s Duklou, o tři roky později se Spartou čtvrtfinále Poháru mistrů. V roce 1983 ho Sparta dokonce vyřadila v 1. kole Poháru UEFA, o Olomouci už byla řeč a zatím naposledy „madridská pouť“ dorazila v listopadu 2001.

Vzpomenete si na úchvatný večer? Navzdory porážce 2:3 vyprodaná Letná pulzovala nadšením. Sledovala parádní zápas a světové ikony k tomu. Raúl, Figo, Zidane, Roberto Carlos, Casillas. „Když občas v televizi zahlédnu šoty ze zápasu, pořád mi naskakuje husí kůže,“ poví někdejší záložník Rastislav Michalík, který tehdy vyrovnal na 1:1.

Teď se Realu dočkají na západu Čech. Je to fotbalové privilegium. „Jedině v pohárech se můžete takovému klubu postavit jako rovný s rovným. Všechno má pevný protokol, takže před domácím zápasem pozvete prezidenta Realu na oběd a při odvetě jste zase jeho hostem vy. Náš oběd v Madridu měl sedmnáct chodů a pilo se suché sherry,“ líčí olomoucký Kubíček.

Pokud si nepamatujete výsledky, pak vězte, že Sigma málem postoupila do semifinále. Po domácí remíze 1:1 prohrála 0:1 gólem, který podle všeho platit neměl. Patička mexického útočníka Sáncheze zřejmě nepřešla celým objemem brankovou čáru. „Po zápase za námi přišel madridský prezident Ramón Mendoza a povídá: Nechte mi Kerbra na roční hostování. Už mě ten Hugo Sánchez rozčiluje. Gólů dává čím dál méně, zato pořád něco chce.“

Olomouc na spontánní nabídku nekývla a statného útočníka Kerbra za životní štací nepustila.

Jaké příběhy asi proti Realu napíše Plzeň? První zápas se hraje 23. října v Madridu, odveta 7. listopadu.