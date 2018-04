Jak dostat Real Madrid do finále? Mistr Zidane zná recept

Že by zlé znamení před úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Juventusu? Ale kdepak. Real před týdnem zápas zvládl na jedničku, vyhrál v Turíně 3:0.

A tak Zidane může směle myslet na metu, které před ním dosáhli pouze dva trenéři. Jen italský elegán Carlo Ancelotti a už zesnulý Angličan Bob Paisley dokázali vyhrát nejprestižnější evropskou klubovou soutěž třikrát.

Snad nikdo neočekává, že by ve středu večer Zidanův Real doma zbabral odvetu a neprošel do semifinále. Vypadá to, že holohlavý Francouz prostě zná recept, jak v Lize mistrů uspět.

Přitom to zdánlivě nedává logiku. Je mu teprve pětačtyřicet, Real koučuje třetí sezonu a za chodu se učí, jak trénovat na jedné z nejslavnějších fotbalových adres světa. Jak zvládat složitosti profese, do které se mu původně vůbec nechtělo.

„Svou budoucnost jsem viděl jinde,“ prozradil už několikrát. Kde? To sám dobře nevěděl. Když se rozloučil se skvělou hráčskou kariérou neslavnou hlavičkou do hrudi italského stopera Materazziho ve finále mistrovství světa, hledal se. V Africe pátral po kořenech vlastní rodiny, cestoval, věnoval se charitě. Ale nakonec mu fotbal začal chybět. Víc, než si myslel.

„Nejdřív jsem chtěl dělat něco jiného, ale pak mi došlo, že v životě potřebuju výzvy,“ vysvětloval. Připravil jsem se na ně, začal trénovat. A teď jsem spokojený, že to tak je.“

Aby ne! V Realu dostal na starost béčko ve třetí lize, a i když s ním vyhrál jen necelou polovinu zápasů, svěřili mu kluboví šéfové na začátku roku 2016 tým dospělých.

Trenérský zelenáč nezklamal. Výčet trofejí, které za osmadvacet měsíců dobyl, ohromuje: dvakrát Liga mistrů, dvakrát mistrovství světa klubů, dvakrát Superpohár UEFA, jednou španělská liga, jednou pohár. A přesně 100 vítězství ze 137 odkoučovaných zápasů.

Proto Zidane přežil i mizérii, která by možná jinému trenérovi v Realu zlomila vaz: během ledna prožil období, kdy z šesti zápasů vyhrál jen dva a vypadl z domácího poháru s Leganés.

Proto zatím není takový průšvih, že v lize ztrácí na Barcelonu patnáct bodů a je až čtvrtý.

Když potřetí v řadě potěžká ušatý pohár, bude mít zase klid. Ve středu k tomu zřejmě udělá další krok.