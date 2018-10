Všechno nejlepší, pane prezidente! Real se poklonil legendě Gentovi

Z Poháru mistrů už je dávno Liga mistrů, každému z účastníků rozdává miliony, vášnivě ji sleduje celý svět a marně se hledá klub, který by měl takovou nadvládu nad ostatními jako tenkrát Real.

Titul urval pětkrát za sebou!

„My si jen stoupli na hřiště a hráli to, co jsme uměli. Jen mě mrzí, že nejsou žádné záznamy. Nebyla televize, nebylo video. Dneska nemám vnoučatům co ukázat,“ vypráví Francisco Gento López.

Mladší generace toho pána možná nezná, ale vězte, že patří mezi nejúspěšnější fotbalisty, kteří se kdy narodili. O kom mluvíme? Paco Gento!

Nehnul se z levého křídla. Stovku běhal za jedenáct vteřin. S míčem u nohy! Kdo ví, třeba byl nejlepším asistentem v historii fotbalu. Gólové přihrávky mu nikdo nespočítal.

Byl tak rychlý, že mu stačilo, aby si míč posunul dopředu a prostě upaloval. Soupeři ho dokázali nanejvýš strčit, lehce rozhodit. Zastavit faulem? To nešlo. Gento rozkmital nohy a frnk, byl pryč. Ve Španělsku měl status celebrity. Lidé ječeli „ye-yé“ jako při koncertech skupiny Beatles. Gento byl podobně slavný jako hvězdy z Liverpoolu.

Připomínal pstruha, kterého chcete chytit holýma rukama v horské bystřině. Stokrát to zkusíte, i když víte, že máte pramalou šanci. Kudrnáč se prosmýkl a kmital dál.

V neděli mu bylo 85 let a v úterý mu před zápasem Ligy mistrů s Plzní tleskal celý stadion Realu Madrid. Gento je legenda, na kterou místní nedají dopustit. Čestný prezident Realu. A jediný člověk na světě, který Ligu mistrů vyhrál šestkrát!

1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966.

tomu přidal dvanáct španělských titulů mezi roky 1954 a 1969. Real byl tehdy nedostižný, a to především v útoku, protože Genta doplňovali bombarďáci Di Stéfano a Puskás. Později taky Luis del Sol, Amaro, Velázquez či Grosso.

„Fotbal pro nás znamenal všechno. Obětoval jsem mu celý život,“ vzpomínal Gento. Zatímco spoluhráči Puskás, Di Stéfano nebo Kopa získávali individuální trofeje, Gento nic. Zůstal nesmírně užitečným pomocníkem, který uměl v raketovém úprku skvěle ovládat míč. Obráncům zmizel, kdy se mu zachtělo. „Když jsem ho viděl, nevěřil jsem, že někdo může být tak dobrý,“ smekl sir Bobby Charlton.

Španělská reprezentace využila Genta na mistrovství světa 1962 a 1966, ale když si mezitím národní tým odjel pro evropské zlato, driblér Gento chyběl. „Asi jsem nebyl dost dobrý,“ řekl ironicky.

Real Madrid v sezoně 1961/1962. Paco Gento v dolní řadě zcela vpravo.

Do Realu přišel jako devatenáctiletý ze Santanderu a pak už nikdy nezměnil dres. Za osmnáct sezon nasbíral přes 600 soutěžních zápasů. Víc zvládli jen slovutní pánové Carlos Santillana, Manuel Sanchís, Iker Casillas aRaúl. Brzy se na Gentovu hranici přiblíží současný kapitán Sergio Ramos (po včerejšku 578), který tvrdí: „Paco Gento je inspirací pro nás všechny. I pro všechny generace, které přijdou po nás.“

I katalánský list La Vanguardia, který se coby sympatizant konkurenční Barcelony vyžíval ve všem, co mohlo Realu Madrid uškodit, se Gentovi po šestém vítězství v Lize mistrů poklonil: „Paco Gento představuje to jediné, co ze slavného klubu zůstalo. On je pořád jako blesk.“

Rodák z vesničky Guarnizo v provincii Kantábrie se z nuly stal osobností, za kterou všichni šli. I náladový Maďar Puskás. I tvrdohlavý Španěl Di Stéfano. I šikovný Francouz Kopa.

„Drahý Paco, patří ti dík za všechno, co jsi v Realu odvedl. Věnoval jsi svoje srdce Realu a Real teď věnuje své srdce tobě,“ oslovil ho před čtyřmi lety klubový prezident Florentino Pérez, když mu předával funkci čestného prezidenta.

Tehdy v červenci totiž zemřel milovaný Alfrédo Di Stéfano a Gento byl jediným vhodným mužem, který by ho mohl nahradit.

