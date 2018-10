Real trenéra podržel, Marcelo se po utkání s Plzní pustil do novinářů

Brazilský obránce Marcelo kvůli zranění kotníku odstoupil z úterního utkání proti Plzni a Real Madrid poslední minuty dohrával v deseti, protože měl vystřídáno.

"Teď už se cítím líp," řekl několik minut po utkání. Po nevybíravém skluzu Ekpaie u postranní čáry zůstal ležet, pak za pomoci lékařů odkulhal a do hry se už nevrátil. Nepískal se ani faul. "Nešlo to, dostal jsem velkou ránu. Rozhodčí by tohle měli vidět."

Jeho start v nedělním utkání v Barceloně je nejistý.