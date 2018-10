Bez Ronalda. Bez gólů. Bez bodů. S koučem v ohrožení. Proč je Real v krizi

Z remízy 0:0, která se nezadržitelně blížila, byli fotbalisté Realu Madrid naštvaní. Zase se trápili v zakončení. Zase nedali jediný gól. Zase se nenašel nikdo, kdo by za to vzal a zastoupil Cristiana Ronalda, který už kope v Turíně.

Jenže ouha, ono bylo ještě hůř. Žádná remíza se nekonala. Modrobílé dresy Alavésu ještě mohly v páté minutě nastavení kopat roh a Real Madrid prohrál!

„Teď je důležité zachovat nadhled a chladnou hlavu. Nesmíme propadnout frustraci,“ pravil trenér Julen Lopetegui. Snadno se říká, daleko hůř plní. Zvlášť když se jmenujete Real Madrid, jste druhým nejhodnotnějším fotbalovým klubem světa a třikrát za sebou vyhrajete Ligu mistrů.

Vězte, že Real neskóroval už čtyři soutěžní zápasy za sebou. Dohromady to dělá 6 hodin a 49 minut, což je malér. Tak trudná série se nejslavnější fotbalové značce přihodila naposledy v roce 1985!

Po sobotním výpadku ve španělské lize se tamní noviny předháněly v křiklavých titulcích: - Real v krizi, - Od špatného k horšímu, - Zruinovaný Real.

Ke všemu se zranily dvě útočné hvězdy: Karim Benzema i Gareth Bale museli střídat a neví se, jak dlouho zůstanou mimo. „Je to těžká chvíle a já jsem ten první, kdo za to přebírá zodpovědnost,“ prohlásil kouč Lopetegui.

Také o jeho budoucnost se teď hraje. Existuje taky varianta, že by skončil. „To by bylo bláznivé. Chce to trpělivost,“ reagoval kapitán Sergio Ramos.

Lopetegui ještě pořádně nezačal a už je ve vážných problémech. Real v osmi ligových kolech poztrácel už deset bodů a skóre 12:7 napovídá, že má ve hře velké těžkosti. „Tři měsíce jsme dřeli tvrdě jako koně, i proto chápu naše fanoušky, že jsou zklamaní. I já jsem. Potřebujeme čas. Vždyť je pořád jenom říjen,“ hájil se Lopetegui.

U mužstva vystřídal legendárního Zinedina Zidana za velmi kontroverzních okolností. Lopetegui ještě v červnu připravoval španělskou reprezentaci na mistrovství světa, ale protože na svazu zatajil, že paralelně jedná o smlouvě s Realem, dostal padáka.

Teď mu hrozí bleskový konec v Madridu. Z výkonnostních a výsledkových důvodů: jediné vítězství z posledních pěti ligových zápasů a sterilní útočná fáze. Fatální problém tkví v tom, že Real nedokázal nahradit góly, efektivitu a důležitost Cristiana Ronalda, který utekl do Juventusu.

I proto se přihodilo, že poprvé od roku 1931 prohrál na hřišti Alavésu. Historický gól vstřelil zblízka hlavičkující náhradník Manu Garcia. „Příjemné to není, ale nedělal bych z toho žádnou tragédii. I v době, kdy s námi Cristiano Ronaldo hrál, jsme občas měli horší období bez gólu – a vždycky jsme to překonali,“ řekl stoper Sergio Ramos.

Jenže s portugalským zabijákem Ronaldem v sestavě se krize řešily celkem snadno a rychle. On byl magnetem na góly i na úspěchy. Otázka je, co udělat nyní. Vyhodit trenéra? Věřit v lepší časy? Po reprezentační přestávce, v níž se Realu rozutečou hráči po celém světě, následuje 20. října utkání s Levante a tři dny poté Liga mistrů s Plzní.