Kdysi jsem chtěl Tottiho. Odmítl, přiznal prezident Realu Madrid

Šéf Realu Madrid před čtvrtfinálovou odvetou Ligu mistrů proti Juventusu Turín poskytl rozhovor italskému deníku Gazzetta dello Sport.

V něm znovu poděkoval fanouškům Juventusu, kteří v prvním utkání aplaudovali Ronaldově nádherné trefě přes hlavu, přestože jejich tým prohrál duel 0:3. „Bylo to obrovsky emocionální. Ukázalo to na vyspělost Juventusu a jeho fanoušků.“

Ocenil osobnost soupeřova brankáře Gianluigiho Buffona. „On je výkladní skříní světového fotbalu. Díky talentu, profesionalitě i respektu k soupeřům. Každý by chtěl být tak skvělý jako on.“

A přidal pikantní historku o Tottim, který celou svou kariéru strávil v AS Řím.

„Totti je jedna z legend, kterou jsem chtěl,“ přiznal Pérez známý tím, že pro Real skupoval hvězdy ze všech možných klubů.

„Bylo to někdy před rokem 2006. Telefonoval jsem mu a ptal se ho, jestli by k nám šel. Ale on mi řekl, že by Řím nikdy opustit nemohl,“ líčil Pérez.

Legendární italský ofenzivní záložník loni skončil ve čtyřiceti letech, za áčko AS Řím hrál čtyřiadvacet let...

Pérez se prezidentem Realu stal v roce 2000, o dva roky později poprvé slavil vítězství v Lize mistrů. Od té doby ještě třikrát - 2014, 2016 a 2017. Ještě dva triumfy mu chybějí k tomu, aby vyrovnal Bernabeua. Pod ním Real zvítězil šestkrát v letech 1956 až 1960 a pak 1966.

V letošním ročníku je Real blízko semifinále, ve středeční odvetě bude doma hájit výhru 3:0. Mezi nejlepší čtyři mají nakročeno Bayern, Barcelona a bude tam i jeden z anglických klubů Liverpool, nebo Manchester City.

„S Barcelonou by to bylo zajímavé finále. Ale ještě tam nejsme, nejdříve musíme vyřadit Juventus,“ upozornil Pérez.

V letošním ligovém ročníku s ní sice Real prohrál a v tabulce za ní zaostává o patnáct bodů, ale v letním Superpoháru ji zase dvakrát porazil.