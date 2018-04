Šéf Juventusu zaútočil na Collinu: Nasazuje sudí, kteří škodí Italům

Agnelli svůj výpad vůči Collinovi opírá o fakta. Připomněl, jak německý sudí Brych v úvodním čtvrtfinále mezi Barcelonou a AS Řím neodpískal pro hosty pokutový kop.

Že byl poškozen AC Milán na Arsenalu v Evropské lize.

A především mluvil o středečním verdiktu anglického sudího Michaela Olivera ve čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů Juventusu na Realu Madrid.

„Musíme to řešit s chladnou hlavou a všechno probrat. Máme tu země, kde rozhodčím pomáhá video. Ať už u nás, v Německu, v Portugalsku a dalších. A pak tady máme situace v pohárech, při kterých byly poškozeny italské kluby,“ líčil Agnelli krátce poté, co Juventus vypadl z Ligy mistrů gólem z penalty v nastavení.

„V prvním zápase proti Realu jsme měli kopat penaltu za faul na Cuadrada. To samé Milán proti Arsenalu, Řím na Barceloně a všichni jste viděli, co se stalo v Madridu. Myslím si, že i v Lize mistrů potřebujeme videorozhodčího. Jde o celou soutěž. Je v ní tolik peněz a prestiže, že si nemůžeme dovolit, aby se tam tohle stávalo,“ prohlásil Agnelli.

Jenže, jak by videorozhodčí reagoval na zákrok Benatii na Vázqueze? Doporučil by hlavnímu situace přezkoumat? Navrhl by, že o faul nešlo? A jak by po zhlédnutí videozáznamu Oliver rozhodl?

Názory, jestli Oliver odpískal pokutový kop správně, se různí. Fotbalový svět je rozdělený.

„Ale je tu ještě jedna věc. Šéf rozhodčích se snaží vypadat jako nestranný, objektivní a na zápasy italských klubů nasazuje rozhodčí, kteří jsou pak proti nim,“ řekl Agnelli.

Měl na mysli Pierluigi Collinu, bývalého italského rozhodčího, který má na starosti nasazování sudích na pohárová utkání.

Vzpomínáte, když Collina v zahajovacím utkání mistrovství Evropy 2000 mezi Českem a domácím Nizozemskem v poslední minutě odpískal proti Čechům pokutový kop? Stal se nepřítelem národa, Češi prohráli 0:1.

„V pohárech máme brankové rozhodčí, ale to není to samé jako videosudí. Pokud UEFA není připravená, musí jednat rychle. Jsme schopní jim nabídnout pomoc,“ navrhl Agnelli.

Juventus po heroickém výkonu smazal na Realu tříbrankové manko z prvního utkání, vedl 3:0 a zápas směřoval do prodloužení. Ve třetí minutě nastavení základní hrací doby po zákroku na Vázqueze nařídil Oliver penaltu. Z ní Ronaldo snížil na 1:3, což byl výsledek, který stačil Realu.

„Hráči i rozhodčí dělají chyby, ale tenhle ztratil nad zápasem kontrolu. Byl to hrozný chaos. Přece musí vědět, že v první zápase u nás byl přísně vyloučen Dybala a pochopit různé situace. Máme technologii, máme videorozhodčí a teď je potřebujeme přenést do Ligy mistrů. Myslím si, že ten rozhodčí, až druhý den zjistí, co způsobil, tak bude nejnešťastnějším člověkem ve fotbale.“

Zavedení videa do Ligy mistrů v únoru UEFA odložila s tím, že počká, v jakém světle se systém představí na červnovém mistrovství světa.

„Nejsem proti zavádění technologie, protože i fotbal musí jít dopředu. Ale nikdo neví, jak to funguje v běžném provozu. A to by mohl být problém. Uvidíme, jak si povede na šampionátu v Rusku, a pak rozhodneme,“ prohlásil předseda UEFA Aleksander Čeferin.

Agnelli však může mít na zavedení velký vliv, jelikož je předsedou Evropské klubové asociace ECA, která sdružuje většinu účastníků Ligy mistrů.