Zidane na hraně. Ustojí to? Real musí vymyslet, jak zachránit sezonu

Předvánoční domácí trapas 0:3 ve šlágru s Barcelonou nahrává spekulacím, že v Realu přituhuje. Zvlášť když se podíváte na tabulku španělské ligy: Real trčí až na čtvrtém místě, propastných 14 bodů za neporaženou Barcelonou.

„Ještě není konec. Nevzdáváme se. Po svátcích se vrátíme silnější,“ slíbil Zidane.

„Budeme bojovat do chvíle, než nám matematika řekne, že už šanci nemáme,“ dodal obránce Dani Carvajal.

Upřímně, titul už je ztracený, tak co by měl vlastně Zidane udělat, aby se na lavičce udržel? Musí potřetí za sebou ovládnout Ligu mistrů, což je úkol neobyčejně obtížný. Už jen kvůli tomu, že hned v osmifinále potká nabitou Paříž.

Ve fotbale to tak chodí. Na zásluhy se příliš nehledí. Zidane by si přitom zasloužil spíš metál za to, kam s Realem vystoupal. Během třiadvaceti měsíců ve funkci vyhrál španělský titul a obhájil prvenství v Lize mistrů, což se v moderní éře ještě žádnému klubu nepodařilo. Jen za rok 2017 získal Real Madrid pět trofejí a Zidane si vysloužil cenu pro trenéra roku.

Realita na konci prosince je ovšem trpká. Vzdáleně to připomíná situaci ve Slavii, která propustila trenéra Jaroslava Šilhavého půl roku po titulu. Anebo anglický Leicester, kde se nedlouho po senzačním úspěchu musel pakovat Claudio Ranieri.

Krásné časy vystřídalo tápání, tak se honem udělala změna, která způsobí impulz a zároveň nejméně bolí: Pryč s trenérem!

Ani madridský fenomén „Zizou“ není chráněný, byť se ještě na konci léta zdálo, že si v Realu vyslouží doživotní smlouvu.

Zidanovi se vymstilo, že si v létě nepořídil žádného extra útočníka. Vůbec nepočítal s variantou, že by se galaktická mašina ve složení Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a Gareth Bale mohla zadrhnout. Ale stalo se. Hvězdy strádají.

Benzema se trefil dvakrát a podle všeho je na odchodu. Bale si většinu času léčí bolavé tělo a slovutný Ronaldo prožil zřejmě nejhorší ligový podzim v kariéře. Majitel pěti Zlatých míčů zatím skóroval jen čtyřikrát a v předvánočním El Clásiku zůstal znovu na nule.

Gól mu rozhodčí neuznali kvůli ofsajdu, v další jasné šanci netrefil míč, napotřetí pálil do brankáře. Takže se znovu radoval úhlavní konkurent Lionel Messi.

Dvě největší hvězdy. Cristiano Ronaldo (vlevo) z Realu Madrid a Lionel Messi z Barcelony.

Zadíváte-li se do strohých statistik, těžko tomu uvěříte. Messimu totiž naměřili, že strávil 83 procent zápasu v chůzi! Ve sprintu byl dohromady pouze necelé dvě minuty. Přitom vymyslel dva góly a byl nejdůležitějším hráčem utkání.

Mimochodem, historie nepamatuje, že by Barcelona v nenávistné atmosféře na stadionu Santiaga Bernabeua vyhrála třikrát za sebou. Messi a spol. kroniku přepsali, což nejvíc ublížilo kouči Zidanovi.

Francouzský šampion je pod tlakem. Má zhruba padesát dní na to, aby přesvědčil, že by měl v Realu pokračovat. O budoucnosti výrazně napoví střet s PSG, což je nejtěžší možný soupeř, který se skrýval v osmifinálovém osudí Ligy mistrů.

Vzrušující bitvy ukážou, jestli je Zidane schopný zachránit sezonu.

Určitě by k tomu měl použít lednové přestupové okno. Dá se očekávat, že tentokrát Real nakupovat bude. A dost možná ve velkém.

Jen aby nebylo příliš pozdě. Pro Real i pro Zidana.