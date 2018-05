Cristiano, prosím, zůstaň, zpívali fanoušci Realu svému idolu

Snad kvůli tomu, že ve finále proti Liverpoolu (3:1) nevstřelil žádný gól? To těžko. Ronalda velmi pravděpodobně trápilo něco jiného.

Proč Messi vydělává víc?

Je přesvědčený, že by měl vydělávat nejvíc peněz ze všech fotbalistů. Asi by měl nárok, protože Ligu mistrů vyhrál už popáté v kariéře, a nebýt jeho, Real by měl letos jistojistě smůlu. Ronaldo nasbíral patnáct gólů a posedmé (!) se stal nejlepším střelcem soutěže.

Fenomén! Jenže na výplatní pásce má menší cifru než jihoameričtí rivalové Messi s Neymarem. Třeba je vážně dotčený. Podle listu Marca si po odečtení daní vydělá 525 milionů korun ročně (nemluvíme o příjmech z reklam), zatímco pařížský útočník Neymar 900 milionů a barcelonský hrdina Messi přes miliardu. Mimochodem, víc než Ronaldo pobírají během čínského dobrodružství taky Brazilec Oscar a Argentinec Lavezzi.

Třeba se to Ronaldovi honilo hlavou, když po sobotním finále promluvil do novinářských diktafonů: „Teď si chci užít trofej a v příštích dnech dám fanouškům odpověď. Bylo nádherné hrát za Madrid.“ To jste měli vidět ten poprask, když zpráva vyletěla do éteru. „Něco by nám měl asi vysvětlit,“ reagoval kapitán Sergio Ramos.

Než čerství kluboví mistři stačili přeletět z Kyjeva domů, Ronaldova nálada se výrazně změnila. U proslulé fontány v centru Madridu mu ohromný dav fanoušků zpíval: „Cristiano, prosím, zůstaň!“

VYHRÁL JSEM UŽ POPÁTÉ. Cristiano Ronaldo slaví triumf Realu Madrid v Lize mistrů.

Ronaldo už se znovu smál, spokojeně kynul lidem a natáčel si scénky na telefon. Otázka je, co bude dál. Real díky němu přepsal fotbalové kroniky. Ligu mistrů nejenže vyhrál už potřinácté, ale hlavně potřetí za sebou, což se naposledy podařilo v 70. letech Bayernu Mnichov. To se pak těžko můžete divit supermanovi, že mu není po chuti, když někdo vydělává víc.

Kdo si může dovolit CR7?

Určitě jsou na světě kluby, které by Ronaldovi mohly nabídnout, co si přeje. Pomineme-li Čínu nebo ropné giganty z Perského zálivu, kam by se portugalský borec nevydal, protože s průměrnou soutěží by se nesmířil, pak se nabízí třeba návrat do Anglie.

Co říkáte? Manchester City dokáže své hvězdy platit zlatem. I Manchester United by možná udělal leccos, aby Ronalda vrátil do rudého dresu. A co třeba Paříž, která stále trne, že by Neymar mohl po roce dezertovat právě do Realu?

Ronaldo je nesmírně zajímavé jméno z mnoha úhlů pohledu. Výjimečný fotbalista. Rozený šampion. Nonstop hladový. Marketingový trhák. Prodat se umí i sám, však po sobotním finále hřímal: „Liga mistrů by se měla přejmenovat na CR7 Champions League.“ Podle iniciál a sedmičky se lze snadno dovtípit, čí je to liga.

I když Ronaldovi bylo už třiatřicet, nepřestává udivovat, jak na sobě pracuje. Při speciálních testech, které absolvoval loni, se dokonce ukázalo, že jeho biologický věk je pouze třiadvacet. Obsah tuku v těle? Sedm procent!

„Nemůžu si na nic stěžovat, cítím se dobře a hrát hodlám do jedenačtyřiceti,“ překvapil v televizním programu El Chiringuito. Je-li to pravda, pořád by měl dost času, aby se mohl přestěhovat za další slávou. Šest let strávil v Manchesteru United, teď je devátým rokem v Realu.

„Jsem hrdý, že můžu hrát za největší klub světa. Cítím se tu komfortně. S takovými hráči kolem sebe je vlastně nemožné nevítězit,“ prohlásil v neděli.

Ale vzpomeňte si, co říkal o den dřív.