Éra po Cristianovi. Real vyhlíží muže, který bude pálit místo Ronalda

Cristiano Ronaldo (ten v bílém) taková gesta nedělá příliš často. A už vůbec ne ve chvíli, kdy jeho tým prohrává a spěchá.

Přesně jako v osmifinále mistrovství světa, kdy Portugalsko prohrávalo 1:2 s Uruguayí.

Jenže Ronaldo se ustrnul, když viděl, jak se Edinson Cavani (ten v modrém) trápí. Poranil si lýtko a hned hlásil, že musí střídat.

Aniž to tehdy v Soči tušili, jejich cesty se zřejmě znovu symbolicky protnou.

Právě Cavani, eso Paříže a nejlepší střelec francouzské ligy z posledních dvou sezon, by mohl Ronalda nahradit v Realu Madrid.

Španělské noviny už to mají za hotovou věc: Bienvenidos!

Cena? 100 milionů eur čili 2,5 miliardy korun.

Roční plat? Cavani žádá 310 milionů korun ročně.

Pro Real je naprosto zásadní, aby jméno Ronaldova nástupce trefil na první pokus. Aby neminul. Už 15. srpna hraje v Tallinnu evropský Superpohár proti Atlétiku, čtyři dny nato startuje španělská liga.

Ronaldo byl devět let nepostradatelnou součástí sestavy, kanonýrem, který byl schopný za sezonu nastřílet 40 gólů a víc. Během jara byste nenašli nikoho, kdo by prorokoval, že dnes už bude patřit Juventusu. Přestup do Turína se uskutečnil ve výjimečných kulisách, ale neřeší problém Realu.

Nejslavnější klub historie, který vyhrál třikrát za sebou Ligu mistrů (především díky Ronaldovi!) musí najít excelentní náhradu. Tím spíš, že k týmu přišel nový trenér Julen Lopetegui.

VIDEO: Cristiano Ronaldo přestupuje z Realu Madrid do Juventusu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

List Marca ve svém komentáři napsal: „Lopetegui si zatím vůbec neumí představit, co všechno Ronaldův odchod způsobí.“

Real prostě výjimečného střelce potřebuje.

Jenže jak ho sehnat?

Zájem o Roberta Lewandowského jaksi polevil, když polský bombarďák působil během mistrovství světa vyčichle. Ani Lewandowskému už se prý nechce utíkat z Bayernu Mnichov, kde ho fanoušci zbožňují. Nápad s kontroverzním nákupem Brazilce Neymara, jenž dřív kopal za Barcelonu, nevyšel taky. Neymara nepustí z Paříže.

Úplně stejná reakce přišla po dotazu na devatenáctiletého rakeťáka Kyliana Mbappého: „Ani náhodou!“

Tak snad Harry Kane?

„Neprodejný,“ ozvalo se z Tottenhamu.

Muhammad Salah z Liverpoolu?

„Zbláznili jste se?“

Eden Hazard z Chelsea by ještě za gigantickou částku přijít mohl, jenže to není klasický hrotový útočník.

Zdá se, že jedenatřicetiletý Cavani vychází jako nejlepší volba. Má unikátní instinkt. I když během uplynulé sezony zpackal 21 gólových šancí, tedy nejvíc ze všech hráčů francouzské ligy, pořád dokázal nastřílet 28 gólů.

Od března 2007, kdy jako čerstvý dvacátník přestoupil z mateřského Danubia do Palerma, dokázal ve všech soutěžních zápasech nasbírat 311 gólů. Plus 45 branek za reprezentaci.

I Cristiana Ronalda vlastně vystřelil z mistrovství světa. Portugalcům totiž v osmifinále šoupnul obě branky.

Možná to není taková mašina jako Ronaldo, ale Realu by se hodit mohl.