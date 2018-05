Předchozí výsledky Real varují, Bayern vidí naději. Kdo půjde do finále?

Real nastoupí proti Bayernu v úterý od 20.45 (první zápas vyhrál 2:1), ve středu ve druhé dvojici AS Řím se proti Liverpoolu bude snažit smazat manko 2:5.

„Je to semifinále, všichni víme, jak důležitý zápas to je a jak se v něm zachovat,“ řekl trenér Zinedine Zidane.

Real se musí změnit.

Před rokem v domácím čtvrtfinále podlehl v základní hrací době právě Bayernu 1:2 a postup zachraňoval až v prodloužení.

Před třemi týdny prohrával opět doma s Juventusem 0:3 a kýžený gól vstřelil z penalty v nastavení.

Potřetí se mu možnost dostat se z případných nesnází nemusí naskytnout.

„Pravda, po tom, co se stalo s Juventusem, budeme muset k odvetě s Bayernem přistoupit úplně jinak. Jestli ne, přijdou problémy,“ upozornil Zidane. „Musíme podat náš nejlepší výkon v sezoně, abychom postoupili. Jsme připravení a odhodlaní, bude to zápas roku.“

Real Madrid - Bayern Mnichov úterý 20.45 rozhodčí: Cüneyt Cakir - Duran, Ongun (všichni Turecko)

první zápas: 2:1

Předpokládané sestavy: Real: Navas - Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos, Asensio - Benzema, Ronaldo.

Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Javi Martínez - Müller, James Rodríguez, Ribéry - Lewandowski.

Real, vítěz posledních dvou ročníků Ligy mistrů, má do finále nakročeno. Před týdnem v Mnichově vyhrál 2:1, k postupu mu stačí jakákoli remíza, a dokonce i porážka 0:1.

K sebevědomí mu může pomoci, že německého soupeře dokázal porazit šestkrát za sebou, stejně tak vyhrál šest posledních vzájemných zápasů doma. Ale také před šesti lety s Bayernem vypadl. V domácí odvetě sice smazal manko z prvního duelu (1:2), ale pak nezvládl penaltový rozstřel.

„Přivezli jsme si dobrý výsledek, přesto musíme hrát tak, jako by to bylo stále nula nula. Chceme obhájit titul a porazit Bayern i doma,“ prohlásil na pondělní tiskové konferenci kapitán Sergio Ramos.

Před týdnem však dlouho byl horším týmem, Bayern odehrál výborný první poločas, vedl po brance Kimmicha a měl i další šance, ale těsně před pauzou vyrovnal z ničeho Marcelo. A na začátku druhé půle po kiksu Rafinha otočil skóre střídající Marco Asensio. I v dalším průběhu byli domácí aktivnější, ale řadu slibných šancí nevyužili.

„Real má velkou výhodu, ale my jsme si nezasloužili prohrát a měli jsme vyhrát. To mi do odvety dodává trochu víc optimismu. Zkusíme udělat všechno pro postup,“ uvedl trenér Jupp Heynckes, který v roce 2013 dovedl Bayern k jeho poslední trofeji v Lize mistrů. Od té doby Bayern třikrát vypadl v semifinále.

Heynckes má problém se sestavou, protože mu bude chybět kupa zraněných: k dlouhodobým marodům po prvním zápase přibyli stoper Jérome Boateng a záložník Arjen Robben, naopak se uzdravil bek David Alaba. Španělský tým zase nemůže počítat s krajním obráncem Danim Carvajalem.

„Nevzdáváme to, pořád máme šanci. V odvetě však potřebujeme podat špičkový výkon a hlavně zlepšit zakončení, které nám doma nevyšlo,“ prohlásil záložník Thomas Müller.