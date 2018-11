Sparťan Michalík o gólu Realu: Vzpomínka hezká, ale je to pravěk

Rastislav Michalík běhal na hřišti. Bylo mu sedmadvacet let a slovutnému Realu dokonce vstřelil gól. Jenže když se pouštíme do povídání, moc se mu nechce: „Vždyť je to pravěk. Ze vzpomínek se žít nedá.“

Plzeň - Real Madrid Sledujte ve středu od 21.00 online.

Vzpomínky na „pravěk“ ožívají, protože Real Madrid je znovu po letech na cestě do Česka.

Ve středu se postaví Plzni.

Nejdřív se trefil božský Zidane, za chvíli vyrovnával Michalík. Přes obránce Salgada jste prostřelil brankáře Casillase. I když netrpíte nostalgií, co si vybavíte?

Libor Sionko nacentroval zprava a já si počkal, abych levačkou skákající míč trefil co nejlíp. Moc gólů jsem v životě nedal, tak by bylo divné, abych si nepamatoval tenhle.

1 den zbývá do svátečního utkání Ligy mistrů mezi Plzní a Realem Madrid.

V lize jste pak za Spartu skóroval už jen proti Blšanům.

No vidíte, rozený kanonýr (úsměv). Podle reakcí fanoušků mi skoro přijde, že jsem hrál za celou kariéru jenom proti Realu.

Vy se k tomu gólu nevracíte?

Nikde ho nahraný nemám, žádné záznamy neskladuju. Naposledy před rokem mi ho mailem poslal nějaký fanoušek Sparty a chtěl vědět, co to se mnou udělá.

A?

Vzpomínka hezká, jinak nic.

Vy jste se tehdy ani neusmál. To mi dodnes přijde divné. Jen jste dokráčel do rohu hřiště, kde na vás naskákali spoluhráči.

Radost jsem měl samozřejmě velikou, ale nebyl čas, abych dělal opičky. A vůbec, nikdy jsem nebyl zastáncem teatrálních gest. Nemám rád zbytečné komedie.

Fotbalista AC Sparta Praha Rastislav Michalík v souboji s Luisem Figem z Realu Madrid. (21. listopadu 2001)

Byl Real k poražení?

Spíš ne, což se mi vybaví jako první. Real přivezl výběr světa, nejlepší hráče své doby. Zidana, Figa, Roberta Carlose, Raúla, Makeleleho, Hierra. Hvězda vedle hvězdy. Zidane ztratil snad jediný míč v celém zápase. Byl neskutečný. Věděli jsme, že když zapnou na plné obrátky, nebudeme jim stačit.

Ale stačili.

V pasážích, kdy nám dovolili, abychom se nadýchli. Aby to nevyznělo, že si toho nevážím, byl to můj nejkrásnější fotbalový zážitek, jen chci říct, že Real byl prostě jinde.

1:2 skončil první vzájemný duel v Madridu. Plzeň mile překvapila a Real měnil trenéra.

Klepala se vám kolena?

Ne, byl to zážitek. Pamatuju, jak jsme vycházeli z kabiny a Jirka Jarošík povídá: No jo, Real, tak jdeme na ně. Taktika byla jednoduchá: Dobře bránit, zastupovat se, zkusit presovat, hrát agresivně, na brejky.

Možná jste Real trochu zaskočili.

Stejně jako Plzeň v Madridu. Viděl jsem na hráčích Realu podobné překvapení jako tehdy na Letné. Neznali nás a nečekali soupeře, který bude tak odvážný a nebojácný.

Kdy vás poprvé přepadla lítost, že jste s Realem neuhráli bod?

Nikdy. Odehráli jsme zápas, na který jsme měli. Proti soupeři v nejlepší formě a nejlepší sestavě. Tak to vnímám dodnes. Odolávali jsme, jak jen to bylo možné. Hřálo mě, že po zápase fanoušci nikam neutíkali. Stáli a tleskali. To si budu pamatovat navždy. Navzdory porážce 2:3.

Ale?

Remíza by byla zajímavější, svítila by v kronikách, ale my jsme přece věděli, proti komu nastupujeme. Stejně jako to ví Plzeň.

Real Madrid v Česku Březen 1992 proti Olomouci, sestava Realu: Buyo - Chendo, Rocha, Sanchís, Villaroya - Míchel, Milla, Hierro, Gordillo - Llorente, Butragueňo.

Buyo - Chendo, Rocha, Sanchís, Villaroya - Míchel, Milla, Hierro, Gordillo - Llorente, Butragueňo. Listopad 2001 proti Spartě, sestava Realu: Casillas - Salgado, Hierro, Pavón, Roberto Carlos - Figo, Makelele, Helguera, Zidane - Raúl, Morientes.

Casillas - Salgado, Hierro, Pavón, Roberto Carlos - Figo, Makelele, Helguera, Zidane - Raúl, Morientes. Listopad 2018 proti Plzni, možná sestava Realu: Navas - Vázquez, Sergio Ramos, Nacho, Reguilón - Modrič, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Asensio

Tentokrát Real v nejlepší formě není, dost se trápil, a dokonce vyhodil trenéra Julena Lopeteguiho.

Vím, vím, nastoupil provizorní trenér Solari, který proti nám tehdy odehrál odvetu. Ale Real je pořád extra. I když po odchodu Cristiana Ronalda bojuje s lehkou krizí, pořád je to jeden z pěti nejlepších klubů světa. Znovu přiveze top výběr.

Tak to vnímáte?

Vnímám to jako svátek, kterého by si český nebo slovenský fotbal měl vážit. Vidět naživo Real, který třikrát za sebou vyhrál Ligu mistrů, to je něco mimořádného.

Gólový záznam nemáte, tak co vám slavný souboj připomíná?

Nic. Jen kdesi v krabici mám dres obránce Aitora Karanky.

Bývalý fotbalista Sparty Praha a slovenské reprezentace Rastislav Michalík ukazuje své dresy v recepci svého penzionu v Oščadnici nedaleko Žiliny. (2010)

Na Zidana nebo Figa jste si nemyslel?

Byla zima a klukům madridským se nějak nechtělo měnit si dresy. Honza Flachbart spěchal za Zidanem do tunelu a říkal mu, že by jeho dres použil na charitu. Uspěl. Jako jeden z mála. Ale mně Karanka stačí. Není to tak dávno, co dělal v Realu asistenta trenéru Mourinhovi.

Proč vlastně jeho dres máte v krabici?

Mám tam všechny dresy, všechny vzpomínky na kariéru. Ještě nebyl čas, abych si je vystavil.

2:3 prohrála Sparta před 17 lety s Realem. Zápas se zařadil do pohárových kronik.

Va vašem penzionu RaMi v Oščadnici by prostor byl, ne?

Před lety jsem dal na recepci rukavice od polského brankáře Dudka a někdo je čmajznul. Nerad bych přišel taky o svoje dresy. Ale kdo ví, třeba si časem síň slávy udělám.

Ve středu na Real narazí Plzeň a bude stejným outsiderem jako vy v roce 2001. Co byste radil?

Nic světoborného. Hrát srdcem, odvážně, koncentrovaně. Aby český nebo slovenský tým obral Real Madrid, to je spíš utopická představa, ale když se sejdou okolnosti, třeba bude zase na co vzpomínat.