Loni v létě ta zpráva obletěla svět: Márquez, dlouholetý mexický kapitán, se zapletl do obchodu s drogami!

Na dvojnásobného vítěze Ligy mistrů, který válel v Barceloně či Monaku, uvalilo po několikaletém vyšetřování sankce americké ministerstvo financí. Podle něj měl být Márquez jedním z lidí napojených na Raúla Florese Hernándeze, podezřelého ze spolupráce s drogovými kartely.

Vyšetřování naznačovalo, že s ním byl obránce týmu Atlas dlouhodobě v kontaktu a pomáhal mu prát špinavé peníze - proto mu úřady mimo jiné zmrazily veškerý majetek ve Spojených státech. Navíc mu zakázaly vstup do země, což byl problém, protože právě v USA hraje mexická reprezentace většinu přátelských zápasů.

Márquez, ačkoli oslavil už devětatřicáté narozeniny, do národního týmu dál patřil, šéfoval mu s páskou na rukávu. A svého místa se nehodlal vzdát.

„Všechna podezření zásadně odmítám. Tohle pro mě bude nejtěžší zápas kariéry a chci své jméno co nejrychleji očistit,“ vzkázal, když se loni sám ohlásil mexickým úřadům. Kvůli aféře na čas přestal trénovat, za Atlas nenastupoval, vypadl i z národního týmu.



Ale vina se neprokázala, a tak od začátku roku znovu začal naskakovat v klubovém dresu. A teď ho trenér Juan Carlos Osorio zařadil do předběžné nominace osmadvaceti hráčů. To pro něj znamená téměř jistou účast na turnaji: nedá se očekávat, že by zrovna dlouholetý kapitán patřil mezi pět fotbalistů, kteří ze soupisky vypadnou a šampionát v Rusku jim uteče.

„Pro Rafaela máme v týmu místo. Může nám pomoct,“ tvrdí Osorio. „Na takovém turnaji potřebujete lídra, hráče se zkušenostmi. A jen Rafa je dokáže tak skvěle zúročit.“



Pokud Márquez na mistrovství aspoň na chvilku nastoupí, vstoupí do dějin. Jen dvěma hráčům před ním se poštěstilo zahrát si na pěti světových šampionátech: prvním byl Márquezův krajan Antonio Carbajal, druhým německá legenda Lothar Matthäus.

Navíc může mexický mazák překonat i vlastní rekord: jako jediný navlékl kapitánskou pásku na čtyřech mistrovstvích. Teď se mu to může povést i na pátém - a pak může kariéru ukončit jako král.