Řezník se těší do Karviné: Přijedou naši, tety, babičky, neteře, známí...

Tihle dva jako by si byli souzeni. Zatímco v minulých sezonách neměl Řezník jisté místo v sestavě, byť často i vinou zranění, s návratem Vrby do Plzně se 28letý rodák z Českého Těšína stal opět nepostradatelnou součástí viktoriánské defenzivy. V tomto ligovém ročníku nechyběl Řezník ani minutu a stoprocentní účast si připsal i v evropských pohárech. A když bylo v Bukurešti potřeba, zaskočil jinak pravý bek na postu stopera.

Dá se očekávat, že v sestavě chybět nebude ani večer v Karviné, kde čeká Plzeň od 20.15 duel 12. kola HET ligy. „Viděl jsem jejich zápas se Slavií. Snaží se dobře bránit a vpředu mají nebezpečné hráče, hlavě Wagiho,“ upozornil Řezník v rozhovoru pro klubový web na Tomáše Wágnera, někdejšího spoluhráče z Plzně.

ON-LINE Karviná vs. Plzeň od 20.15

Karviná ale tři zápasy v řadě nedala gól a v tabulce klesla až na třinácté místo...

Je pravda, že teď se jim nedaří a v tabulce asi nejsou tam, kde chtějí být. Ale nemají špatný mančaft. Minulý rok jsme tam vyhráli 3:2 a vůbec to nebylo jednoduché. Myslím si, že umístění neodpovídá jejich kvalitám. Musíme se zodpovědně připravit.

Vy máte na kontě už jedenáct vítězství v řadě. Co na tu rekordní ligovou sérii říkáte?

Bylo by super ji prodloužit. Ale já osobně na tohle moc nekoukám. Každý zápas chceme vyhrát, bez ohledu na nějakou sérii.

Vybavíte si ještě své působení v Karviné? Je ten zápas pro vás něčím speciální?

Byl jsem tam jenom rok, chodil jsem tam i do školy. Vzpomínám na to rád, ale neprožil jsem tam nějak podstatnou část kariéry. To spíš, že to mám blízko domů. Těším se, že přijedou naši, tety, babičky, neteře, známí... Ale já jsem v Plzni a chci pro ni tři body.

Z Viktorie dobře znáte i karvinského útočníka Tomáše Wágnera. Jak ho pohlídat?

Nemůžeme se chystat jenom na něj, ale on umí branky dávat. Minulou sezonu Karvinou táhl, teď ho trápí zranění. Se Slavií o poločase střídal. Ale není to jen o něm, nebezpeční jsou i Kalabiška se Štěpanovským na stranách, Budinský se zase snaží tvořit hru. A na standardky chodí také jejich stopeři.

Do Karviné se vydáte vlakem. Jak si krátíte cestu?

Mám stažené v tabletu nějaké filmy, písničky nebo pokecáme s klukama. Vždycky to rychle uteče, můžeme se kdykoliv projít. Je to rozhodně pohodlnější než se trmácet autobusem po dálnici D1.