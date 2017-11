Musíme zrychlit hru, říká plzeňský obránce Řezník před Luganem

„Za nominaci do nároďáku jsem rád, ale to budu řešit až příští týden. Teď se plně soustředím na Lugano a pak na Slavii,“ připomněl včera Řezník, že po zápase s Luganem čeká viktoriány ještě v neděli ligový šlágr s pražskou Slavií.

Vnímáte teď Lugano jinak než před prvním zápasem, který jste u nich prohráli 2:3?

Ten zápas ukázal, že Lugano nemá až tak špatné mužstvo, jak se tady psalo. My jsme tam neodehráli dobrý zápas a oni nás za to potrestali. Teď si musíme dát větší pozor. Pokud chceme pomýšlet na postup, musíme vyhrát.

Co budete muset ve hře změnit?

Budeme se držet našeho stylu, ale musíme zrychlit přechodovou fázi. My jsme tam hráli hodně do stran, pomalu. Lugano dobře bránilo, čekalo na brejky a tři naše chyby potrestalo.

Evropská liga je v polovině, můžete porovnat tři soupeře?

Kdo se do Evropské ligy dostane, musí mít nějakou kvalitu. Zdálo se, že Lugano bude slabší, ale není to tak. Těžko se to porovnává s Bukureští a Beer Ševou. Každý ten mančaft hraje jinak.

V úvodu jste zmínil i nedělní utkání se Slavií, vnímáte to jako hodně důležitý dvojzápas?

Určitě to budou těžké zápasy. S Luganem půjde o to, abychom udrželi naději na postup v Evropské lize. Pak nás čeká Slavia, my jdeme zápas od zápasu, každý chceme vyhrát. A je jedno, jestli to je v Karviné nebo se Slavií.

Patříte k ofenzivním obráncům, ale asi by to chtělo zapracovat na koncovce, aby efektivita byla ještě větší...

To je pravda. Do šancí se dostávám, možná chybí trocha štěstí a více klidu. Asi by pomohla nějaká šmudla. Hlavní je ale, že se daří mančaftu. Je úplně jedno, jestli dá góly Krmi (Michael Krmenčík) nebo někdo jiný.

Vy jste dlouho laboroval se zraněním, cítíte se teď v nejlepší formě po návratu?

To já nechci hodnotit. Jsem hlavně rád, že jsem zdravý, že koleno drží a můžu pomoct mančaftu na hřišti.