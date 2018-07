Kdo do branky? Hradečtí fotbalisté vybírají z vyrovnané trojky

V přípravě se téměř pravidelně střídali všichni tři, ale v ligové soutěži asi nic takového nehrozí.

Možná o to těžší úkol čeká Tomáše Poštulku, nového trenéra brankářů druholigového hradeckého týmu. Má určit, jak bude vypadat dvojice pro novou sezonu a na koho zbude nevděčná pozice trojky s výhledem, že alespoň v úvodu sezony se do hradecké branky bude dostávat těžko. „Nebude to jednoduché rozhodnout, všichni tři jsou velmi kvalitní,“ řekl týden před prvním druholigovým zápasem Poštulka.

Hradec měl v tomto směru v minulých sezonách poměrně jasno. Dvojice Ottmar, Lindr nedávala někomu dalšímu téměř žádnou šanci do hradecké branky se prosadit. Jenomže po minulé sezoně vedení klubu Lindrovi nenabídlo prodloužení smlouvy, a tak klub opustil.

Vedle Ottmara tak zůstal Patrik Vízek, jenž se už na jaře o místo dvojky s Lindrem přetahoval. Nově k nim přibyl Jan Stejskal, nejmladší z této trojice hradeckých odchovanců, který minulou sezonu úspěšně odchytal v tehdy ještě druholigové Olympii Praha.

Tomáš Poštulka, trenér gólmanů Hradce Králové

„Přípravu zvládli všichni tři velmi dobře, nikdo z nich nezklamal. Ani hned v prvním zápase s Bohemkou, ve kterém jsme dostali sedm gólů,“ poznamenal Poštulka a ujistil: „Chceme to vyřešit tak, aby to bylo nejlepší pro klub, pro tým i pro hráče.“

Radim Ottmar, nejzkušenější

Nejen svým věkem je to jasně nejzkušenější brankář celé trojice. Pětatřicetiletý gólman čekal na svoji šanci v jedné ze dvou nejvyšších soutěží až do dvaatřiceti let, v posledních třech sezonách moc ligových zápasů Hradce nevynechal.

Dokonce v předminulé sezoně, v níž Hradec působil v nejvyšší soutěži, nevynechal ani jedinou minutu. Svými zkušenostmi z 1. ligy má tak nad svými mladšími konkurenty navrch. V jeho prospěch také mluví respekt spoluhráčů, umění dirigovat obrannou hru týmu a v neposlední řadě také velmi dobrá hra nohou, bez které se dobrý brankář dnes neobejde. Není se čemu divit, vždyť v sezonách, v nichž se probíjel nižšími soutěžemi, si občas zahrál i v útoku.

Jan Stejskal, nejmladší

Nejmladší z celé trojice se po minulé sezoně vrátil z hostování v pražské Olympii, která po postupu z ČFL odešla z Hradce právě do Prahy. Nejen v Hradci platí stále za velký talent, ostatně místo v reprezentační jedenadvacítce mluví za vše.

První soutěžní zápas si v dresu Hradce zachytal už před více než dvěma lety, tehdy jako osmnáctiletý dostal šanci v duelu Českého poháru, v němž čelil prvoligové Mladé Boleslavi.

Ve svůj prospěch může jedenadvacetiletý gólman vedle jiného přidat jarní druholigovou vytíženost, v barvách pražské Olympie odchytal třináct druholigových zápasů celých, z jednoho hodinu a jen v posledním nenastoupil. Na půlroční hostování je to velmi slušná bilance, zvlášť když ve třech zápasech udržel čisté konto.

Patrik Vízek, v nejlepším věku

Gólman, který se v pětadvaceti letech dostává do nejlepšího brankářského věku. V nedávných sezonách si vyzkoušel hostování v nižších soutěžích, hlavně ve spřízněném Převýšově byl hodně vidět.

Na jaře, hlavně tehdy, kdy už asi začínalo být jasné, že v klubu skončí Jiří Lindr, začal dostávat šanci i v prvním hradeckém týmu. Odchytal jeden pohárový (čtvrtfinále se Zlínem) a hlavně poslední tři druholigové duely, v posledním z nich na hřišti Táborska poprvé v kariéře ve 2. lize neinkasoval.