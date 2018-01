Ostravský trenér Kučera: Bude to šichta, ale věřím, že se zachráníme

Po mizerném podzimu, kdy je Baník s pouhými jedenácti body na sestupové patnácté příčce, to s trenérem Radimem Kučerou vypadalo všelijak.

Zůstane? Odejde? Spekulace se rojily. Majitel klubu Václav Brabec ho však podržel a s ním i sportovní rada, která bude během jara kouči pomáhat.

„Za tu důvěru jsem rád,“ řekl Kučera, pro něhož je Baník prvním angažmá v nejvyšší soutěži. „Po podzimu jsme situaci s majitelem klubu hodně probírali. Složil novou sportovní radu, která k tomu už také měla, co říct. Věřím, že jaro bude daleko lepší. Hlavně bodově.“

Sportovní radu tvoří sportovní ředitel Dušan Vrťo, sportovní manažer Michal Bělák a především Zdeněk Nehoda, Petr Uličný a Marek Jankulovski. To jsou zajímavá jména, že?

Jsou. A jde o zkušené lidi. Jsem rád, že tady jsou. Očekávám, že debaty s nimi budou konstruktivní. Myslím, že to bude ku prospěchu věci.

Jaká vůbec bude vaše spolupráce s radou? Budete se s jejími členy radit třeba i během utkání?

(směje se) Budou říkat svoje názory, co uvidí. Budou se zúčastňovat i tréninků, i když ne pokaždé. A každé pondělí, úterý bychom měli zápasy vyhodnocovat. Ale budou i na utkáních. Úzce budu spolupracovat s trenérem Uličným, který bude do šatny přinášet svoje poznatky z tribuny, kde bude sedět vedle Zdeňka Nehody a Marka Jankulovského. Víc očí víc vidí. Věřím, že to bude přínosem.

Nebude vám vadit, že pořád budete mít někoho za zády?

Když jsou to takoví lidé, tak to špatná věc není.

Zažil jste už něco podobného?

Ve Znojmě, i když tam trenér Uličný spíše zaštiťoval mou licenci (Radim Kučera si dodělával nejvyšší trenérskou třídu – pozn. red.). Měli jsme to tak, že také seděl na tribuně. Před zápasem byl na technicko-taktické přípravě, takže věděl, co chceme na soupeře hrát a v poločase přišel a řekl svoje poznatky z tribuny. Když jsme to tak praktikovali první půlrok, tak jsme po podzimu vedli druhou ligu. Fungovalo to výborně.

Ale to jste byli dva. Teď budeme mít za sebou více lidí.

Je to o té debatě. Není to tak, že jeden řekne, že chce, aby hrál ten, další že onen. Všechny kroky bude potřeba si zdůvodnit. Doufám, že budeme řešit spíše příjemné věci.

Konečné slovo budete mít vy?

Asi bych ho měl mít...

Takže Petr Uličný bude jakýmsi motivátorem?

Má zkušenosti. Je braný jako bouřlivák, ale dokáže uvolnit atmosféru. Pamatuji si, že když jsme v Olomouci hráli o záchranu, tak dokázal mužstvo dobře nachystat psychicky. Je to spíše o té hlavě. Chtěl bych, aby před zápasem svým charismatem působil na hráče.

Už vám členové rady řekli své poznatky z podzimu?

Samozřejmě. Vyhodnocovali jsme zápasy, situace, jednotlivé pozice, kde máme slabiny. Všechno jsme probírali, ale je to interní věc. Říkat to nebudu.

S novou sportovní radou jste srozuměný, ale proč to nefungovalo s Vlastimilem Petrželou?

V jeho případě to bylo nastavené tak, že je poradcem majitele klubu, ne mým. Druhá věc je, že po úvodu přípravy a začátku sezony měl pan Petržela svoje názory, které šly nějakým směrem... Nemám ale důvod říkat něco ohledně pana Petržely, to si nechám sám pro sebe. Tuto sportovní radu beru a věřím, že bude konstruktivnější.

Během zimního volna jste nechtěl s médii komunikovat. O čem jste přemýšlel?

O tom, proč máme jen 11 bodů, a že když u týmu setrvám, tak jaro bude hodně těžké. Nechtěl jsem dávat rozhovory, protože jsem věděl, že se v klubu něco rýsuje. Nevěděl jsem, jestli zůstanu, nebo ne, takže nemělo cenu něco říkat. Spekulovat by mi připadalo zvláštní. Čekal jsem, jak se situace vyvine. Myslel jsem, že jasno bude už před svátky, ale trvalo to delší čas.

Uvažoval jste i vy sám o odchodu?

Ano. Musím být sebekritický. Ale myšlenek jsem měl spoustu.

Do Baníku už přišli útočně ladění hráči – Martin Fillo a Dame Diop. Nepotřebujete ale zlepšit hlavně obranu?

Pracujeme komplexně. Chybovali i ostatní hráči, nejen obránci, ale na defenzivě se snažíme pracovat. Jenže sehnat nějakého kvalitního stopera je velice těžké. Než odjedeme na kondiční soustředění do Kroměříže, věřím, že i nějací obránci přijdou. Snažíme se, abychom měli kvalitní osu týmu.

Přípravu s vámi začali i brankáři Viktor Budinský ze Sparty a Michal Bárta z Jablonce.

Vše je v jednání. K tomu věřím, že vyjde příchod Laštůvky, ale bude záležet i na postoji Slavie. Budinského a Bártu máme na zkoušce. Nemůžeme čekat, jak to dopadne s Laštůvkou. Obsadit ten post bude důležité.

Jak rozsáhlá bude zimní obměna mužstva?

Velká, ale snažíme se jít do kvality. Saháme po hráčích, kteří už mají něco odkopaného hlavně v české lize. Nechtěli jsme se zaměřovat na cizince především kvůli komunikaci a aklimatizaci. Ne vždy posily sednou, ale věřím, že s hráči, které jsme si vytipovali, to vyjde. Máme dostatek času na přípravu a ti, co přijdou, vědí, do čeho jdou, že bojujeme o záchranu.

O nutnosti přivést kvalitní hráče se v Baníku hovoří už od minulé zimy.

Ne vždy to vyjde, což je i případ Slavie a Sparty. Ale Fillo a Diop jsou už dost zvučná jména, to je oproti létu rozdíl. Oba své kvality prokazovali na podzim. Věřím, že i další posily budou mít podobný zvuk. Může ale přijít neznámý mladík, který se bude chtít ukázat, a sedne mu to více než tomu zkušenému.

V útoku máte přetlak. Už tušíte, kdo bude muset odejít?

Vše řešíme. Ale první kolo nebude hrát Baroš (má čtyři žluté karty – pozn. red.), takže zase takový přetlak tam nebude. Druhé kolo uvidíme, jak se vše vyrýsuje. Vždycky je lepší mít na lavičce více kvalitních hráčů na střídání. Někdy to dělá neplechu, že ti, co nehrají, jsou naštvaní, ale jen tak můžete něco změnit během zápasu. Podzimní střídání, ne že se mi nevyvedla, ale hráči, kteří šli na hřiště, hru neoživili tak, jak bych si představoval.

Pokud jde o posily, zdá se, že majitel klubu Václav Brabec investuje do přestupů docela dost peněz.

Ano, vypadá to tak. Jsem rád. Majitel chce samozřejmě za každou cenu setrvat v první lize, ale noví hráči přicházejí i s nějakým výhledem do další sezony, jde o budování mužstva. Muselo by to přijít třeba později, i když nyní je to takové více nárazové. Určitě ho to bude něco stát, ale je do fotbalu tak zapálený, že sám má radost, že mu vyšli Fillo a Diop.

Posílení mužstva byl hlavní bod vašich schůzek s Václavem Brabcem po podzimní části ligy?

Ze začátku jsme řešili personální změny, ale postupem času právě složení kádru. Ono se řekne, že hráčů je na trhu hodně, ale není to tak jednoduché, abyste někoho přitáhli, vykoupili, dali mu smlouvu. A obzvlášť, když se zaměřujete na český a slovenský trh.

Jak těžké bude Baník v lize zachránit?

Vždycky je to těžké. Jaro bude hodně perné, ale věřím, že do mužstva přijde velká kvalita a že posily budou psychicky odolnější. A výhodu budeme mít i v tom, že více budeme hrát doma. Bude to šichta, ale věřím, že to zvládneme – i s podporou fanoušků.