Kouč Kučera se v Jihlavě jen představil, na proslov je čas

„Vybírali jsme z celé řady trenérů. Postupně to ale vykrystalizovalo v nějaká tři nebo čtyři jména a nakonec jsme vybrali Radima Kučeru, protože jsme přesvědčeni, že je pro nás nejlepší volbou,“ uvedl ředitel FC Vysočina Jan Staněk.

Čtyřiačtyřicetiletý Kučera včera nejen podepsal v Jihlavě smlouvu na rok a půl, ale seznámil se také s hráči, kteří pak pod jeho dohledem absolvovali poslední trénink předzimní přípravy.

„Měl jsem nějaké úvodní slovo, ale důvod na větší proslov nebyl. Vlastně jsem jenom přišel do kabiny a řekl klukům, že vím, že už jsou hlavou někde na dovolené, takže jsem se v krátkosti představil s tím, že všechny věci si povíme až v lednu,“ prozradil rodák z Vigantic na Valašsku.

Ačkoliv v novém působišti strávil jenom pár hodin, pocity převažovaly výhradně pozitivní.

„Procházel jsem tady vše, co jsem tak nějak chtěl vidět. Ať už se jednalo o prostory, které se týkají regenerace, posilování, tréninkového hřiště a podobně, a první dojem je opravdu výborný,“ pochvaloval si Kučera.

„Nicméně je jasné, že všechno bude hlavně o výsledcích. Můžete mít komfort, jaký chcete, ale když nejsou výsledky, tak je to špatné,“ dodal.

Radim Kučera (vlevo) převzal fotbalisty Jihlavy.

Podpisem obě strany stvrdily smlouvu včera, ovšem na spolupráci se dohodly už minulý týden.

„Pro mě je čest, že si mě Jihlava vybrala. Je to klub, který postavením v tabulce druhé ligy ukazuje, že se chce rvát o postup,“ zopakoval Kučera, jehož dosavadní největší úspěch je spojený s Olomoucí, s níž jako obránce vyhrál v roce 2012 domácí pohár. „Ale samozřejmě i postup do první ligy by byl velkým triumfem,“ nechal se slyšet.