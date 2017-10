Proč Baník nezvládá začátky? Možná je to nervozita, přemítá kouč Kučera

Góly, jimiž je soupeři zasypávají, fotbalisty Baníku nepoloží. Aspoň ne na domácím hřišti. To, že nepoleví ani za nepříznivého stavu a jsou schopni ztrátu dotáhnout, svědčí o tom, že nějaká síla v mužstvu je.

Ale je nutné pořád prohrávat?

Vždyť Ostravští z devíti ligových duelů vedli jen v Brně (3:1) a Jihlavě (1:2). Naproti tomu dostali čtyři góly do šesté minuty a osm během úvodní půlhodiny.

Proč Baník při bránění selhává v úvodních minutách, hráči ani trenér netuší. „Možná je v tom přemíra snahy, nervozita. Každý hráč má hlavu nastavenou jinak,“ přemítá ostravský trenér Radim Kučera.

„Nevím, v čem to je,“ dodal stoper Martin Šindelář. „V ostatních zápasech týmy stoprocentní šance zahazují, ale u nás je z toho hned branka. Samozřejmě to je o nás, o hráčích, že nesmíme protivníky pouštět do šancí, ale oni si vypracují tři a dají dvě branky. To je pak těžké.“

A náročné to je i pro obranu, kterou Šindelář coby stoper a nejzkušenější hráč diriguje.

„Je to složité, ale nesmíme to vzdávat, musíme do toho pořád šlapat,“ upozornil Martin Šindelář. „Rozhodně se nemůžeme dívat na to, kdo z nás při gólu chyboval. Jsme tam od toho všichni, a jestli je to útočník, nebo obránce, musíme pomoct. Ale spíše jde o to, dostat hlavy nahoru, když prohráváme.“

Stejné to bylo i v neděli se Zlínem. „Pořád jsme před sebou měli sedmdesát minut hry. A znovu se ukázalo se, že když nepolevíme, tak máme šanci stav otočit, i když jsme znovu jenom vyrovnali,“ řekl Šindelář.

Odolnost a mentální sílu Baníku oceňuje i zlínský trenér Bohumil Páník, jenž v klubu osm a půl roku pracoval. „Ti kluci nesloží zbraně, nic nevypustí,“ řekl.

Jenže co z toho, když chybějí výsledky. „Tlak na nás bude větší a větší,“ uvědomuje si trenér Kučera. „Už musíme začít zápasy zvládat, abychom se dostali z nejhoršího. Pokud se nám to nepodaří, bude to jen horší. Ale na hráčích je vidět, že to dokážou.“

Kouč upozornil, že zatím žádný ze soupeřů Baník vyloženě nepřejel. „Jen v Plzni jsme byli jasně horší,“ připomněl prohru 0:3, byť tam Baník inkasoval až v posledních 30 minutách. „Nejsme v herní krizi, ale ve výsledkové, což je mnohdy horší. Když hrajete špatně a zvítězíte 1:0, tak jsou všichni spokojeni. V naší situaci bod se Zlínem nic neřeší.“

Liga má nyní dvoutýdenní přestávku. Po ní Baník v pátek 13. října od 20.15 nastoupí v Praze proti Bohemians 1905. „Mám v hlavě, jak pauzu využít,“ řekl Radim Kučera. Chybět mu ale budou mládežničtí reprezentanti Denis Granečný, Jakub Pokorný a Ondřej Šašinka.

Trenér na úterý a středu naplánoval fotbalistům fyzické testy. „S hráči mluvíme, v trénincích zkoušíme všechno možné, abychom už vyhráli,“ uvedl Kučera.

„Trenéři, hráči, všichni se snažíme něco změnit, ať je to rozcvička, styl tréninku, prostě člověk hledá, kde se stala chyba,“ podotkl Martin Šindelář.