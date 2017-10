Baníkovci Kučera a Šindelář vědí, jak na Olomouc: Hlavně důraz

Zatímco z třetích Olomoučanů srší obrovské sebevědomí, čtrnáctí Ostravští se klepou, aby zbytečně nechybovali, jelikož ligoví soupeři jejich kiksy spolehlivě trestají.

Jak dopadne v pátek (20.15) v Ostravě jejich vzájemné utkání v 11. kole 1. ligy?

Trenér Radim Kučera a stoper Martin Šindelář, bývalí hráči Sigmy, doufají, že tentokrát už Baník zabere. Oba se snaží vyhnout přemotivovanosti. „Je to pro nás soupeř jako kterýkoliv jiný,“ shodují se. Přesto Šindelář přiznává: „Trochu to bude něco jiného. Zápas je pro mě specifický tím, že jsem v Olomouci vyrostl.“

Ostatně obráncův letní příchod do Baníku byl vůbec jeho prvním přestupem, když pomineme roční hostování v Sokolově. „V Sigmě jsem zažil pěkné chvíle i ty horší, ale na to se dívat nemůžu. Teď bojuji za Baník.“ Slíbil, že celé ostravské mužstvo udělá vše pro to, aby po devíti kolech zvítězilo. „Jak na Sigmu, ukázal Baník minulou sezonu, což si pamatuji ještě jako protihráč - totální nasazení a důraz.“

S tím však Olomouc počítá. „Budou hrát s maximálním důrazem a agresivitou, pokud se jim v tom vyrovnáme, tak jsme schopni bodovat,“ řekl trenér Sigmy Václav Jílek.

Šindelář dodal, že síla Olomoučanů je v kombinaci. „K tomu chytili začátek sezony a věří si. Ale můžeme s nimi hrát.“

Kučera, který v Olomouci působil i jako asistent trenéra, vidí na hráčích Sigmy velkou pohodu. „Většinu těch kluků znám a opravdu je na nich vidět odolnost, sebedůvěra. To, co do nich Vašek Jílek dva roky vtlouká, se nyní projevuje. Hrají s neuvěřitelnou lehkostí.“

Upozorňuje na rychlý přechod protivníka do útoku. V předchozích domácích zápasech Baník prohrával 0:2 s Teplicemi ve 30. minutě a se Zlínem už ve 21., od Jablonce dostal gól ve čtvrté minutě.

„Souboj s Olomoucí beru jako derby, a to nemá favorita, tabulkové postavení se maže,“ prohlásil. „Věřím, že doma ukážeme sílu a konečně po delší době vyhrajeme. Vítězstvím se potřebujeme odrazit ke zbývajícím zápasům podzimu.“

Olomouc zdobí defenziva

Jenže Olomouc nedostává góly. Už 279 minut drží brankář Miloš Buchta neprůstřelnost. Celý tým dozadu funguje skvěle, obranná čtveřice Vepřek, Radakovič, Jemelka, Sladký je sehraná a ve formě.

Ani rozjetý Jablonec si na ně naposledy nepřišel, ač bezbranková domácí remíza byla ztrátou. „Třetí zápas po sobě s nulou, takže spokojenost s defenzivou, byť jsme si v některých situacích zahrávali s ohněm, byla tam nejistota,“ všiml si Jílek i záporů. „Kdyby měl Jablonec větší kvalitu v dohrání, tak by nás ohrozil víc.“

Teď defenzivu modrých prověří Baroš a spol. „Nejsou tam jen Baroš a Azevedo, ale i Šašinka nebo Poznar, mají útočnou sílu. Takže to bude úkol číslo jedna pro naši obranu, abychom se s tím vypořádali a vyrovnali. Ale už jsme se potkali se stejnou, ne-li vyšší, kvalitou útočných hráčů a dokázali jsme to eliminovat. Takže bych se toho nebál,“ chválí Jílek.

Sigma má za sebou snovou třetinu sezony. „21 bodů je vynikající počin. Chceme ve sbírání bodů pokračovat co nejvíc a udržet se na těchto příčkách,“ přeje si Jílek bojovat o evropské poháry. I proto potřebuje skolit Ostravu. „Budeme chtít předvést ještě lepší výkon než proti Jablonci a pokusit se vyhrát.“