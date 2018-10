Liberecký kapitán Breite: V derby chceme odčinit prohru se Slavií

„My se po domácí prohře se Slavií hlavně soustředíme na to, abychom v Jablonci bodovali, to je pro nás teď nejdůležitější.“

Jakou zbraň vytasíte proti Jablonci?

Musíme hrát to, o co se snažíme od začátku, to znamená agresivní fotbal. Musíme soupeře napadat a hrát dobře kombinačně. A pak samozřejmě proměnit šance, které si vytvoříme, s čímž máme celou sezonu problémy.

Co říkáte formě Jablonce, který naposledy v lize rozstřílel Příbram 6:0?

Jablonec už svoji formu prokazuje delší dobu, není to jen letos. Mají kvalitní hráče, mužstvo si sedlo a od té doby, co přišel trenér Rada, udělali spoustu práce. Hrají výborně, ale my se na to musíme dobře připravit.

Jaké dozvuky měla v kabině domácí prohra se Slavií, kdy jste hráli skoro celý zápas bez vyloučeného Mikuly?

Začali jsme blbě, prohrávali jsme 0:1, a když pak hrajete v deseti, je těžké se Slavií zápas otočit. Teď je pro nás hlavní, abychom to v derby odčinili, to je pro nás i pro fanoušky hodně důležitý zápas.