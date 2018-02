Voltr po příchodu do Karviné: Přišlo mi, jako bych tu nebyl měsíc

Přiznal, že měl i jiné nabídky, jenže rozhodnutý byl pro Karvinou, kde už působil na podzim v roce 2016. Tehdy se zapsal do historie klubu jako střelec první branky MFK Karviná v nejvyšší soutěži. V Jablonci k tomu potřeboval dvanáct vteřin.



Proč vás to táhlo do Karviné?

Jednoznačně hrálo roli to, že znám prostředí, znám kluky v kabině, kde byla dobrá parta. A důležité bylo i to, že mě chtěl trenér a sportovní ředitel pan Vlk.

Po roce, kdy jste tady nebyl, se karvinský kádr příliš nezměnil, že?

Když jsem přišel do kabiny, tak mi to přišlo, jako bych tu nebyl měsíc... Nějací noví kluci tu jsou, ale se všemi se z ligy znám.

Na podzim jste za Liberec hrál pravidelně, stihl jste čtrnáct utkání. Změnila se vaše situace po příchodu trenéra Holoubka?

Samozřejmě, ale to je normální. Po rozhovoru s trenérem jsme dospěli k závěru, že nejlepší varianta asi bude, abych na jaře někde hostoval, protože bych nedostával tolik prostoru, jak bych si představoval. Teď doufám, že klukům v Karviné pomůžu v jarních bojích, které budou hodně těžké.

Místo klidu v Liberci vás čeká boj o záchranu. Takže jaro budete mít napínavější?

To stoprocentně. Jaro bude hodně složité pro nás všechny v Karviné, ale doufám, že ho zvládneme, i když v každém utkání půjde o hodně.

Jaký byl první trénink?

Takový lehčí. Pro mě to bylo seznámení s klukama, s nimiž jsem ještě nehrál. K tomu jsme lehce řešili taktiku a koukli na video.

V neděli má být až osmistupňový mráz. Nebude to problém?

Příjemné to není, ale pro všechny to je stejné. Musíte se přizpůsobit. Z Liberce jsem na takové mrazy zvyklý.

Tušíte, zda budete v základní sestavě?

Těžko říct. Mám za sebou teprve jeden trénink.