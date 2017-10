Protihráče nakopl a sudímu vrazil pěstí. Fotbalista Šírl bláznil v divizi

Ze zápasu divize C se odehrálo jen šestatřicet minut, Vysoké Mýto vedlo na hřišti Zbuzan 1:0, když dostal za napadení soupeře červenou kartu právě bývalý reprezentant Šírl.

Ten v přerušené hře nejprve do soupeře vrazil rukama a ležícího hráče poté ještě nakopl. Po vyloučení strčil i do asistenta rozhodčího a hlavního zezadu udeřil pěstí do hlavy, až upadl na zem.

Podle zápisu o utkání se Šírl neuklidnil ani poté a při odchodu ze hřiště sudímu ještě vyhrožoval. „Já si na tebe počkám, já ti ji napálím opravdu, ať máš důvod to ukončit,“ citoval ho hlavní rozhodčí Matěj Cichra.

Za Zbuzany v divizi C hrají i další bývalí prvoligoví fotbalisté Radek Dosoudil, Mario Lička nebo Marek Kincl. Radek Šírl nicméně patří k nejzkušenějším - během své profesionální kariéry nastupoval za Zenit Petrohrad, Spartu, Mladou Boleslav či Bohemians.

Nyní je hráčem Zbuzan, nováčka divize, kterému po jedenácti kolech patřilo v tabulce páté místo.