Za inzultaci rozhodčího dva roky bez fotbalu. Fotbalista Šírl zná trest

„Panu Šírlovi byl udělen trest dvacet čtyři měsíců zastavení závodní činnosti nepodmíněně,“ sdělil novinářům Zdeněk Tasch, šéf disciplinární komise.

Ta navíc kontumovala utkání ve prospěch Vysokého Mýta a Zbuzanům vyměřila pokutu ve výši 150 tisíc korun.

Šírl dostal od disciplinární komise nejvyšší možný trest. „Ale protože se na zasedání osobně dostavil, omluvil se rozhodčím, veřejnosti i disciplinární komisi, nepřistoupili jsme už k žádné další finanční sankci,“ doplnil Tasch.

Přitom disciplinární řád umožňuje v podobných případech udělit až stotisícovou pokutu. „Trest přijímám, protože to, co jsem udělal, je neomluvitelné. Nemám žádné námitky,“ uvedl Radek Šírl.

Šestatřicetiletý hráč nezvládl sobotní divizní utkání, dostal červenou kartu a zápas byl následně kvůli jeho chování zcela ukončen. Šírl totiž v přerušené hře nejprve do soupeře vrazil rukama a ležícího hráče poté ještě nakopl. Po vyloučení strčil i do asistenta rozhodčího a hlavního zezadu udeřil pěstí do hlavy, až upadl na zem.



Podle zápisu o utkání se Šírl neuklidnil ani poté a při odchodu ze hřiště sudímu ještě vyhrožoval: „Já si na tebe počkám, já ti ji napálím opravdu, ať máš důvod to ukončit.“

„Pan rozhodčí za nic nemůže, přetekly mi nervy a nedokážu si to vysvětlit. Svého činu lituji, neustál jsem to jak po sportovní, tak po lidské stránce,“ řekl Šírl, který rozhodčího telefonicky kontaktoval den po zápase a omluvil se mu.

Po roce, čili v polovině trestu, může Šírl zažádat o prominutí zbytku trestu. „Jeho trest se na něj vztahuje jako na hráče, takže může působit jako trenér, může se věnovat výchově mládeže. Tyto věci komise následně zohlední a rozhodne se, jestli zbytek trestu promine,“ vysvětlil Tasch.