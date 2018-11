Devět nul. Varnsdorfský Porcal sní o ligovém Everestu. Pro tátu, říká

„Ve Varnsdorfu jsem osm let a byl jsem ze všeho tak psychicky unavený, že jsem už těžko hledal motivaci,“ doznal. Navíc ho semlely i smutné události v rodině, kvůli nimž radši finiš loňské sezony nechytal. A právě rodina byla jedním z důvodů, proč rukavice nehodil do kouta. „Hlavně táta říkal, ať nekončím.

A já bojuju i za něj, protože je těžce nemocný. Každý zápas hraju pro něj. A pro moji rodinu,“ chvěje se Porcalovi hlas. Jeho táta býval taky brankář a díky němu se mezi tyče postavil i on.

Další motivace? Nový kouč David Oulehla. „Nakoplo mě to. Chtěl jsem dokázat, že i pod jiným trenérem můžu chytat. A jak je vidět, dobře jsem udělal, že jsem neskončil. Teď si to užívám,“ baví se fotbalem.

Oulehla se z neznámého trenéra vypracoval v podzimní kometu, Varnsdorf vytáhl zatím na 4. místo. „Je mladý, ambiciózní, navíc dobrý psycholog, který po neúspěchu nedělá hned bouřku. Pro nás dobře, že přišel trenér, který se chce zlepšovat. Našim mladým klukům to pomůže víc, než kdyby tady byl šedesátiletý pán,“ míní gólman, jehož vzorem byl exsparťan Jaroslav Blažek.

Porcalova forma je mimořádná. Dokonce je tak troufalý, že naposledy v Prostějově sám ztropil penaltu a pak ji Kroupovi chytil. Slovan nasměroval k další výhře, sebe k dalšímu čistému kontu. A kraluje statistikám.

Varnsdorf jede. Prognózám navzdory Předsezonním předpovědím se zatím úspěšně vzpírá fotbalový Varnsdorf. Tým, který byl pasován spíše do role outsidera 2. ligy, se drží ve špičce. I díky pětizápasové sérii bez porážky je čtvrtý, jen tři body za českobudějovickým lídrem. Naposledy Slovan zvítězil 2:0 v Prostějově. „Tři body z Prostějova jsou extrémně cenné. Mužstvo musím pochválit za pracovitost, kluci si sáhli si na dno, protože soupeř hrál velmi dobře a má kvalitu,“ ocenil na klubovém webu varnsdorfský kouč David Oulehla. Slovan přečkal kritický moment v 80. minutě. Brankář Porcal fauloval a čelil penaltě, kterou však zlikvidoval a svou chybu napravil. „Moment, který nás ještě více vyhecoval,“ vypíchl Oulehla. V závěru zařídili výhru hostů Kodeš s Kocourkem, kteří tak vylepšili střeleckou produktivitu týmu, zatím asi jedinou slabinu Varnsdorfu. 26 bodů mu zajistilo jen 12 gólů, v této statistice je spolu s Prostějovem nejhorší v 2. lize. „Jsme si vědomi, že gólů moc nedáváme, ale ani je nedostáváme. Na druhou stranu, když budeme vyhrávat každý zápas 1:0, tak nám to vadit nebude,“ říká varnsdorfský kapitán Pavlo Rudnytskyy. Ondřej Bičiště

„Kdo říká, že je nesleduje, kecá. Ale je to práce kluků v obraně. Vždyť třeba Ústí na mě skoro nevystřelilo. Jednou kluci pomůžou mně, když blokují střely, jindy já jim, jako když jsem v Chrudimi chytil penaltu v 94. minutě,“ připomněl. Tvrdí, že má před sebou nejlepší stopery v soutěži Kozmu a Kouřila a v záloze pitbully Kodeše s Bláhou. „Při postupové sezoně jsem měl 10 nul, blížím se tomu. Ale důležité jsou body, abychom jich měli co nejdřív 30 až 32 a zachránili se. Až pak můžeme koukat jinam.“

Záchrana? Tyhle starosti Varnsdorf míjejí, vždyť je jen o skóre za postupovou baráží! „Zopakovat tři roky starý úspěch by byl megazázrak,“ míní. „Za 14 kol jsme dostali jen šest gólů, to jsem ještě nezažil. Ale nejsme úplně defenzivní, nejsme zalezlí na vápně. Ženeme se pořád dopředu. V létě přišli hladoví mladíci, neremcají, pracují, bojují a makají. A je tady dobrá parta.“

Třeba se Porcal, sám muž s pověstí poctivce, pracanta a hecíře, do ligy ještě jednou dostane. „Kluci v kabině si mě dobírají, že se ještě ve třiceti prodám,“ pousmál se. „Je tátův sen, abych zase byl v lize. A můj taky. Byl by na mě hrdý,“ ví. „Ale když nemáte manažera, je to těžké. Když sleduju nějaké kluky v lize... Nechci mluvit arogantně, ale věřím, že bych uplatnění někde našel.“

V Teplicích jako mladík ani v Liberci během podzimu 2016 si rakovnický odchovanec start mezi elitou nepřipsal. „V Liberci jsem zažil atmosféru evropských pohárů, ale dostat se do brány přes Martina Dúbravku bylo jako vylézt Mount Everest bez kyslíku,“ přiznal pro fnliga.cz. „Martin je frajer jako prase. Teď je v Newcastlu a jedničkou slovenské reprezentace. Je vidět, že jsem ho to dobře naučil,“ směje se. „Občas si napíšeme, byli jsme dobří parťáci i kamarádi.“

Naštěstí si dál píšou o fotbale a ne o Porcalově civilním zaměstnání. „Rýsovala se zajímavá práce v Německu, finančně bych na tom byl líp než teď.“

Sen o ligovém Everestu, kam se chce vyšplhat, peníze přebil.