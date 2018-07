Vychovat obránce umí kdekdo, ale střelce ne, myslí si Drulák

Nyní se 56letý břitký kritik českého fotbalu vrátil do Olomouce a přemýšlí, co dál. „Zvykl jsem si na život v Rakousku, chceme zpátky,“ říká na hřišti ve Slavoníně. Zahrál si za starou gardu Sigmy, po typickém vysokém čele mu stéká pot.

Postavu má pořád fotbalovou, modrý dres padne. Rozdá pár podpisů, osprchuje se, popovídá si s kamarády, nasadí elegantní brýle a nasedne na autobus směr městská část Černovír, kde má dům.

Jak se daří, pane Druláku?

Ale jo, dobrý, jde to, jsem zdravý, i když koleno cítím. Děkuju. Bylo fajn si zase s klukama kopnout.

Jaké jsou vaše plány?

Nevím přesně, ale chtěli bychom se spíš do Rakouska vrátit. Žil jsem tam šest a půl roku a je to jiný život.

Olomouc se po devíti letech vrací do evropských pohárů. Udělala vám radost?

Určitě. Zaplať pánbůh bude v Olomouci zase dobrý evropský fotbal. Uvidíme, kam až se dostanou, koho koupí, koho prodají. Kluci se mohou zviditelnit. Možná přijede dobré mužstvo, bude to zpestření. Hlavně aby lidi chodili. Je to celkem zklamání, že hráli kolem třetího místa celou sezonu a chodilo poměrně málo lidí. Ale to je asi dobou.

Myslíte, že fotbal v Olomouci půjde nahoru trvaleji, byť stále hledá majitele?

To je velký otazník, protože jakmile není majitel, nejsou ani peníze. A co si budeme nalhávat, dneska je fotbal jinde, než byl. Hráči mají možnost si vydělat, a když mohou jít někam jinam, tak půjdou za penězi jinam. Je to tady začarovaný kruh už delší dobu, mělo by se to rozumně rozseknout.

Sledujete českou ligu?

V rámci možností jsem to sledoval, i když jsme měli jenom rakouskou televizi. Ale jsem v kontaktu s kluky, s bývalými spoluhráči, takže to není problém.

Sigmě dlouhodobě chybí ryzí kanonýr na hrotu. Doporučil byste jí někoho?

Kanonýra hledá asi šestnáct ligových klubů.

Černá ovce Radek Drulák chvíli dělal hráčského agenta, zvažoval i kandidaturu na předsedu fotbalové asociace, ale živil se také jako řidič kamionu a naposledy je hlídal v Linci. Fotbalem se nezabezpečil, přesto bez obalu říká, co si myslí. Ani to české reprezentanty neospravedlňovalo k tomu, aby mohli Druláka po postupu na Euro v Polsku vulgárně urážet na letišti. „Jsem černá ovce fotbalu a měnit se nebudu. Před nikým nemusím sedat na zadek ani nikomu do něj lézt. Dokážu si představit, že pár klubů by mě i angažovalo, ale mají strach, že jsem se kdysi obul do nároďáku,“ říká.

Čím to, že nejsou Drulákové?

Nejsou, no. Je to bída. Když někdo trošku vyskočí, tak jde do zahraničí, což je logické. Bohužel momentálně nejsou. Někdo by je to měl učit, ale to se musí od žáků. Produkujeme stopery, obránce, to umí kdekdo. Ale vyprodukovat útočníka? Měli by se tomu věnovat hlavně ti, co to dělali, co to uměli, a to bohužel u nás není. Nevím, ve kterém ligovém klubu by útočníky trénoval bývalý útočník.

V Sigmě se u mládeže angažují Roman Sedláček, Marek Heinz.

Dobře, ale to jsou žáci, dorost. Ani ti dospělí se v tom neumí orientovat – jak se pohybovat na trávníku, čeho využít. Na to nikdo nemyslí. Já jsem byl v zahraničí a vím, jak to tam chodí, že bývalí hráči jsou u klubů, mají to na starosti a umí to vyprodukovat. U nás je to: hraj, běž, neznáme tě. Tak to je.

Odráží se to i na reprezentaci, která znovu není na mistrovství světa?

Zase nemáme střelce. Naposledy jsme měli Kollera, Baroše. Od té doby co? Nikdo! Můžeme mluvit o Schickovi, jak chceme, ale ještě v podstatě nic nedokázal. Stál akorát hrozné peníze, ale teď by měl ukázat, jaký fotbalista to je. Je velká škoda, že zase nejsme na šampionátu, hlavně pro kluky, pro celý český fotbal. Jsou z toho příjmy, hráči se zviditelní. Nejsme na mistrovství potřetí za sebou. Naposledy jsme byli v Německu, to je strašně dlouhá doba a vlak nám ujíždí, co si budeme namlouvat.

Vidíte světýlko na konci tunelu?

Momentálně žádné světýlko nevidím, protože jsem viděl dva přípravné zápasy, které hráli v Rakousku... Neumím si ani vysvětlit takový termín. Hrát po náročné sezoně dva mezistátní zápasy, kdy jsou hráči unavení a potřebují oddechnout, všichni ostatní jedou na dovolenou a oni jsou ještě deset dní na srazu. Ano, musí se sehrát, ale po sezoně? To pozbývá jakýkoli význam, to je o ničem.

V příští sezoně mění liga systém. Líbí se vám?

To se teprve ukáže, jestli jsme na to připraveni, jestli to vůbec dokážeme zmáknout. Do první ligy bude postupovat jen první, pak bude baráž. Já jsem vždycky zastával, že když má někdo spadnout, tak ať spadne. Žádná druhá šance není. Tak se to vymyslelo, uvidíme, jestli to bude fungovat.