Berbr je démonizován a Morava nemá lídra, tvrdí bývalý brněnský šéf

Ta akce začala v takřka dokonalém utajení. Sám Radek Bělák ji pojmenoval RB Tour, poněvadž zkratka RB spojuje iniciály jeho i Romana Berbra.

Právě mocného a kontroverzního místopředsedu fotbalové asociace za Čechy spolu s kandidátem na post předsedy Martinem Malíkem vozil před nedávnou valnou hromadou FAČR po odbojné Moravě.

„Probíhalo to skoro v ilegalitě, protože o tom ze začátku nikdo nevěděl, ale postupně se to začalo šířit mezi moravskými delegáty. Říkali jsme jim, že priorita je zvolit předsedu, protože někteří to chtěli zablokovat a handlovat. Já jsem jim říkal: To je špatně, pojďme raději tvořit. To bylo hlavní sdělení a zaplaťpánbůh to lidé pochopili,“ sděluje Bělák.

Radek Bělák V letech 1995 až 2009 působil v brněnské Zbrojovce, kde se z pozice sekretáře vypracoval až na ředitele klubu.

Nyní pětapadesátiletý muž dělá jednatele několika firem, spolupracuje s agenturou Sport Invest a podílí se na fotbalových projektech. Mimo jiné měl na starosti přeprodání stadionu pražské Slavie, rozjížděl také projekt TV.com vysílající na internetu přenosy ze sportovních soutěží.

Sám sebe označuje za krizového manažera. „Znám dobře prostředí, dokážu spojovat lidi, umím řešit situace, rozhodovat se a predikovat. Tam, kde lidé odpadají, já teprve začínám,“ popisuje své přednosti.

Co bylo impulzem pro vaši iniciativu?

Když poslední valná hromada skončila patem, přišel Roman a říká: Hele, co s tím budeme dělat? Já mu odpověděl, že se ty věci dají nastavit, aby je lidé pochopili, ale musí to být o komunikaci a museli jsme ho oddémonizovat. Protože když se na Moravě řeklo Berbr, tak každý viděl dva rohy a čtyři ocasy. Když se těch lidí zeptáte, jestli ho někdy viděli, tak řeknou: Ne, ale je špatný. Mně se je povedlo přesvědčit, že Roman i s panem Malíkem chtějí přijet a že je to jediná možnost, jak udělat volbu předsedy. Do té doby to všichni chtěli zablokovat, ale když se něco zablokuje, tak se netvoří.

Jaký měla akce průběh?

Roman to nechal na mně, ať zvolím kraje, koho tam chci a nechci. Svou čtyřicetiletou znalostí prostředí jsem to začal „menedžovat“. Se všemi lidmi jsem musel mluvit, přesvědčovat, jezdil jsem za nimi. Oni se ptali, proč český místopředseda jezdí na Moravu. Já jsem jim říkal: Pánové, můžete se zeptat na cokoliv a bude vám odpovězeno, protože se ptáte těch správných lidí. Těch, kteří to řídí. Když se zeptáte někoho na Moravě, tak vám akorát řeknou, že se zeptají v Praze.

Jakou jste měl odezvu?

Ze začátku tam byla strašná averze. Řekl jsem, že přijedeme na Moravu. Kdo? Berbr. Proč? Největší snaha některých lidí byla, aby tam nikdo nepřišel. Já jsem jim řekl, že ať chtějí, nebo nechtějí, tak přijíždí dva největší krizoví manažeři, kteří po tom, co se stalo s Mírou Peltou, museli začít svaz řídit jako firmu a rozhodovat. Povídal jsem jim: Řekněte mi jednu věc, kterou udělal Berbr od předchozí valné hromady špatně. Já říkám, že žádnou. Propustil lidi, snížil náklady a sehnal prachy, aby svaz přežil. Tak co proti němu máte? V té chvíli nikdo nebyl schopný nic říct, jenom: Je to Berbr. Tak jsem jim řekl: My vám ho teda přivezeme.

Zní to spíš jako utajená volební kampaň...

Nikomu jsme neříkali, koho mají na Moravě volit, jen jsme jim chtěli ukázat náš pohled na fotbal. Říkal jsem jim: Pojďte si to poslechnout a udělejte si názor. Roman za sebe ani nepotřeboval nijak lobbovat, jeho Morava nevolila. On přišel a řekl: Podívejte se, my v Čechách máme kandidáta a to je Malík. Moravo, když chcete, postavte si svého kandidáta. Ale nemluvte nám do toho, co dělá česká komora, my vám do té vaší taky nemluvíme.

Přijde mi, že v Česku dělení na Čechy a Moravu reálně nemá vliv. Proč je to ve fotbale jinak?

Je to o lidech a Morava je v tomto jinačí. V Čechách Roman Berbr za tu dobu vede tu komoru nějakým směrem a lidé mu věří. Někdo zvenčí říká, že Berbr je špatně, ale co je špatně? O něm už bylo všechno řečeno, už o něm nemůžete říct nic špatného, co by nezaznělo.

Ale není toho špatného příliš?

Souhlasím, ale vychází to i z toho, že ho lidé neznají. Došlo dokonce k absurditě, že jak jsem se s ním často potkával, tak mě obvinili, že jsem taky estébák, tak jsem požádal o lustrační osvědčení a pak ho začal ukazovat, že to byla pomluva. To už jsou osobní animozity. Ale o tom, jak dopadne volba, rozhodují delegáti, kteří jsou v tom prostředí, ne lidé zvenčí.¨

Zpět k Moravě. Proč je mezi ní a Čechami takové napětí?

Na Moravě se vždycky řekne: Nenecháme si vzít komoru. Ale tu komoru jim až doteď nikdo nebral. Ve výkonném výboru jsou čtyři lidé z české komory a čtyři z moravské, takže mají autonomii. Ale Morava nemá lídra, který by dokázal přesvědčit všechny. Není tam nikdo, kdo by říkal racionální věci. A když už to chcete říct, tak u toho musíte být.

To znamená v Praze?

Přesně tak. Bez urážky: tohle není nějaký spolek bylinkářů nebo včelařů. To je obrovská firma, ve které je dennodenní práce a nemůžete přijet jen na výkonný výbor. Po tom, co se stalo s Peltou, si někdo musel stoupnout do čela. A to byl Roman, i když podle stanov byl první místopředseda Zdeněk Zlámal. Znám ho x let, je to dobrý chlap, ale není to lídr. A jak zaznělo na valné hromadě, někdo musel mít koule to řídit, což byl právě Roman. Lidé ani neví, že FAČR byla osm dní od blackoutu.

Tohle mu nikdo neupírá, ale kritizuje se jeho minulost, diktátorské sklony, že vytváří atmosféru strachu, má vliv na rozhodčí...

Ale kdyby to bylo tak špatné, tak by přece neprohrál hlasování o komisi rozhodčích. To je ta demokracie. Všichni říkají, jaký má vliv, přesto hlasování prohrál. A to už dnes nikdo nechce slyšet.

Copak nemá vliv na sudí v nižších soutěžích, skrze něž se může mstít těm, kdo se mu vzepřou?

To je přesně naopak. Deník Sport svého času vyzýval: Točte všechno, posílejte nepravosti, fotbal je špinavý. Já jsem přišel s tím, že máme technologii, pojďme streamovat nižší soutěže. Když jsem tenhle projekt rozjížděl, tak mi všichni říkali, že to Berbr nebude chtít. A on byl přitom první, který řekl: Jo, já to chci. V Čechách teď streamují všechny kraje, ČFL i divize. Na Moravě streamují dva kraje a u MSFL a divizí to blokují. Na internetu najdete všechno a na Moravě to někteří nechtějí, zatímco v Čechách je to transparentní. To ukazuje, že lidé dávají Romanovi démonické nálepky, které vůbec nejsou podložené. A stejné je to i s delegáty. Proto Roman přijel a otevřeně s nimi komunikoval.

Proč tedy vzbuzuje takové kontroverze?

Kdo bude nahoře, do toho se vždycky budou trefovat. Proč se nikdo nevrátí k (Ivanu) Haškovi? To byl spasitel, a kdyby řekl, že se bude stát čtvrt hodiny na hlavě, tak budou diváci stát čtvrt hodiny na hlavě. A kde je dnes Hašek? Ale stejně má nálepku toho dobrého, zatímco Roman Berbr toho špatného. Teď se zeptám já vás: Proč Čechy fungují a Morava je personálně úplně out?

Neznám vnitřní fungování svazu, ale mluví se o tom, že si Roman Berbr vybudoval síť svých věrných, kteří mu jdou na ruku.

Roman zná v Čechách všechny. Ale proč tam ti lidé jsou? I na okrese musí být funkcionář zvolen kluby. V celé fotbalové struktuře funguje demokratický proces, všude jsou tajné volby. Každý může navrhnout svého kandidáta a delegáti potom rozhodnou, to je přece nejtransparentnější model, který je. Jediný gordický uzel vždycky byla česká a moravská komora při volbě předsedy.

Takže jste pro zrušení dvoukomorového systému?

Berbr prosil: Pojďme to odblokovat. Ale ti lidé vůbec nepochopili, o co se jedná. On nechtěl rušit komory jako takové, ale šlo o volbu předsedy. Na celém světě přece neexistuje systém, ve kterém menšina může přehlasovat většinu. V Čechách je devět krajů a na Moravě pět, to je geografie. A přitom ve výkonném výboru mají obě komory čtyři členy. Takže Morava má obrovskou autonomii, akorát její lídři s tím neumí pracovat. A teď může dojít k tomu, že komory budou zrušeny, protože je jen otázka času, kdy zaklepe na dveře normalizační komise UEFA. A my ji musíme respektovat. Když nebudeme hrát podle jejích pravidel, tak pojďme hrát třeba badminton.

Vy jste nyní kandidoval na místopředsedu za Moravu, ale ještě před volbou jste odstoupil...

To nebylo náhodné. Všechny věci, které probíhaly, směřovaly ke zvolení předsedy. Já jsem dostal nominaci od Zbrojovky Brno a Znojma stejně jako Martin Malík, takže jsem byl čitelný. Řekl jsem, že když se zvolí předseda, tak odstoupím. A to slovo jsem dodržel.

Když jste zmínil Zbrojovku, co říkáte tomu, jak nyní funguje?

Zažil jsem spoustu majitelů a pan Bartoněk je jediný, který do toho dává svoje peníze. Za to před ním smekám, ale nemá kolem sebe ty správné lidi. Jako příměr můžu říct, že nerozumím jaderným elektrárnám, a proto nejsem v ČEZ. A problémem českého fotbalu je, že mu rozumí všichni. Václav svá rozhodnutí dělá v dobré víře, ale sám to nemůže zvládnout. Potřebuje správný tým.