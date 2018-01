Agent Karavajeva: Sparta ho chtěla prodat Slavii, na 90 procent odejde

„Zatím žádná dohoda neexistuje. Mám ale za to, že Karavajev na devadesát procent už v zimě přestoupí. I když to nemusí být do Ruska,“ uvedl Safonov pro server Bobsoccer.ru a dodal, že jedná s řadou klubů včetně tří ruských.

Přestupy Jak se mění prvoligové kádry před jarem 2018.

Safonov ještě doplnil, že Karavajev, jenž na podzim odehrál pouze tři ligové zápasy, je pro Spartu po brzkém vypadnutí z evropských pohárů příliš drahým hráčem.

„Sparta žije z prodeje fotbalistů. Očekávali, že Karavajev odejde. Nový trenér ho nestavěl. Vypadl ze sestavy, aby nezatěžoval rozpočet,“ vysvětloval. Agent dvaadvacetiletého beka prozradil, že se rýsovala i varianta přestupu k úhlavnímu rivalovi Sparty.

Zimní příprava 2018 Jak se prvoligové týmy chystají na jaro.

„Chtěli ho prodat do Slavie, ale nevyšlo to,“ prohlásil Safonov.

Karavajev je hráčem Sparty od léta 2016, kdy přestoupil z CSKA Moskva. Z tohoto klubu předtím v české lize dvakrát hostoval – v Dukle (sezona 2014/15) a Jablonci (2015/16). Mládežnický reprezentant Ruska v české lize nastoupil v 88 utkáních a vstřelil šest gólů.