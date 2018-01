Největší posun v kariéře, jásá Chorý. Těší se na spolupráci s Vrbou

„Zájem byl ze strany Plzně dlouhodobý, sešli jsme se tři nebo čtyři měsíce zpátky,“ přiznal autor tří podzimních branek. „Ale měl jsem čistou hlavu a hrál dál za Olomouc,“ ujišťoval.

O jeho přestupu se dlouho spekulovalo, ještě před koncem podzimu byl jeho přesun ze Hané prakticky hotová věc.

„Plzeň má větší ambice, je to větší klub, má krásné zázemí. Je to největší posun v kariéře,“ uvedl Chorý krátce po přestupu. Myslí si, že suverénního ligového lídra zaujal už na červnovém mistrovství Evropy hráčů do jedenadvaceti let, na kterém zasáhl do tří zápasů.

Připsal si gól i asistenci, byť do všech duelů nastupoval z lavičky. „Myslím, že jsem se toho zhostil dobře a to byl možná důvod, proč mě Viktorka začala sledovat.“ Během šampionátu mladíků byl bez jednoho centimetru dvoumetrový habán, který v téže sezoně pálil ve druhé lize, oživením.

Do hry vnášel drzost, agresivitu, důraz. I fotbalovost. „Začal jsem si tam víc věřit,“ přiznal zpětně Chorý, který už byl v létě žádaným zbožím. Olomouc ho ještě chvíli udržela, na podzim i díky němu skončila druhá.

Teď už nabídce Plzně neodolala.

Do systému Viktorie se Chorý hodí, je typologicky podobný nejlepšímu ligovému střelci Michaelu Krmenčíkovi, kterého by měl výhledově nahradit.

„Moc se těším na trenéra Pavla Vrbu, má výborný rukopis. Těším se také na krásnou atmosféru, město žije fotbalem a stadion je stále zaplněný,“ řekl Chorý, který si nechal na červenomodrý dres nažehlit osmnáctku.

„Nosil jsem ji v mládežnických reprezentacích, ale nemám k ní moc velký vztah,“ vysvětlil svou volbu. Až ji bude mít na zádech poprvé v ligovém zápase, na hřišti pozná spoustu starých známých.

K úvodnímu jarnímu duelu totiž Plzeň jede do Olomouce.