Stanciu trénoval se Spartou. Jsem šťastný, že je konečně hotovo, řekl

Do sparťanského tréninkového centra ho doprovodil rumunský krajan Bogdan Vatajelu, který Stancia do Prahy intenzivně lákal.

„Jsme v kontaktu velmi často a od chvíle, kdy se začalo jednat o mém příchodu do Prahy, tak si píšeme a voláme v podstatě denně,“ prozradil čtyřiadvacetiletý reprezentant v rozhovoru pro sparťanský web.

Jeho příchod potvrdil klub v úterý odpoledne a krátce nato Stanciu absolvoval premiérový trénink. Ač bude na jaře nosit na zádech desítku po Tomáši Rosickém, kustodi mu prozatím přidělili teplákovou soupravu s číslem dvacet. Mezi novými parťáky si párkrát promnul prokřehlé ruce, převážně se usmíval.

Je rád, že byl jeho přestup téměř po třech týdnech konečně oficiálně stvrzen. „Trvalo to dlouho, ale jsem šťastný, že jsem tady,“ uvedl před kamerou klubové televize. „Do Sparty jsem chtěl přestoupit a chci všem poděkovat za vřelé přivítání.“

Se Stanciem se den před dotažením rekordního transferu české ligy setkal i trenér Andrea Stramaccioni, který vlastně stál na začátku celé ságy. Vzpomínáte? Na začátku ledna Stanciu prohlásil v rumunských médiích, že by s italským koučem Sparty rád spolupracoval.

Nyní se jeho přání vyplnilo.

„Mám z něj dobrý dojem. Těším se, až začneme pořádně pracovat, vyhrávat nadcházející zápasy a odvádět ve Spartě skvělou práci,“ uvedl na Stramaccioniho adresu muž, za kterého belgický Anderlecht inkasoval 115 milionů korun.

V novém dresu by se Stanciu měl poprvé předvést ve čtvrtek v přípravě s Vltavínem (14:00). „Pokud budu hrát, tak to bude můj první zápas v dresu Sparty a moc se na to těším. Je důležité seznámit se s ostatními na hřišti a předvést nejlepší výkon,“ řekl tvořivý středopolař.